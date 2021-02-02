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Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay
Ежегодно в феврале в России вспоминают загадочную историю туристической группы Игоря Дятлова, погибшую при невыясненных обстоятельствах на Северном Урале. Но есть и другие истории гибели туристов — менее известные, но такие же зловещие и мистические, о которых годами спорят исследователи.

Странная гибель туристов в горах Хамар-Дабан

Место ЧП в горах Хамар-Дабан в южном Прибайкалье называют «бурятским перевалом Дятлова». Здесь в августе 1993 года во время похода при таинственных обстоятельствах погибли шесть туристов из Казахстана во главе с опытным инструктором.

Шесть туристов из Петропавловска Виктория, Денис, Александр, Тимур и Татьяна вышли в пеший поход под руководством 41-летней Людмилы Коровиной. Группа выдвинулась от поселка Мурино к самой высокой горе Хамар-Дабан — Ханулу высотой 2371 метр. За шесть дней туристы прошли около 70 километров, 4 августа они устроили привал на высоте 2300 метров между вершинами.

Хамар-Дабан
Хамар-Дабан, вид с пика Чекановского
Фото: Vasiliy Tatarinov / CC-BY-SA-3.0

Дальнейшие события известны только со слов единственной выжившей девушки — 18-летней Валентины Уточенко. В горах была плохая погода — шел снег с дождем, дул очень сильный ветер. Примерно в 11 часов дня группа собралась покинуть временную стоянку, но 23-летнему Александру стало плохо, у него пошла кровь из носа и ушей, вскоре он умер.

Руководитель группы Коровина приказала своим подопечным спускаться в лес, который находился примерно в 4 километрах от места стоянки. При попытке спуститься молодые люди стали вести себя странно — сначала упали две девушки, стали рвать на себе одежду, хвататься за горло. Через некоторое время с похожими симптомами рухнули молодые люди.

Уточенко позднее рассказала спасателям, что ее товарищи вели себя будто обезумели или находились в состоянии наркотического опьянения. Девушка смогла спуститься и провела ночь на границе леса. На рассвете она поднялась к месту трагедии — все были мертвы, Коровина лежала на Александре, остальные перед смертью сняли одежду и обувь.

Валентина шесть дней шла к людям, ее случайно подобрала другая туристическая группа. Первое время она почти ничего не говорила от шока. Спасатели нашли тела туристов только 26 августа. Вскрытие в Улан-Удэ показало, что причиной смерти стало переохлаждение, но многие опытные эксперты не верят такому объяснению.

Загадочная смерть студенток в Панаме

Две студентки из Амстердама Крис Кремерс и Лисанн Фрон поехали в Панаму, чтобы провести там каникулы в теплой стране. 1 апреля 2014 года они вышли из туристического городка Бокетте и отправились на экскурсию на вулкан Бару. Восхождение по тропе занимает всего пару часов, но девушки с прогулки не вернулись.

Местный гид забил тревогу, поэтому полиция сразу развернула масштабные поиски с привлечением вертолетов и собак. Оказалось, что девушки самостоятельно вышли на весьма простой туристический маршрут «Эль пианисто». Он заканчивается смотровой площадкой на высоте 1890 метров над уровнем моря — так называемым «мирадором».

Крис Кремерс и Лисанн Фрон на вершине Бару
Фото: © The Daily Beast

На вершине туристы разворачиваются и спускаются обратно. Но тропа идет дальше — на другую сторону вулкана, где располагаются индейские территории. 11 июня местная жительница принесла в полицию рюкзак, который обнаружила в обмелевшем русле реки. Она уточнила, что проходила в этом месте накануне, но тогда рюкзака там не было.

Полицейские нашли в рюкзаке документы девушек, деньги, два мобильных телефона и фотоаппарат Canon Power SX270. В результате удалось частично восстановить картину загадочного исчезновения туристок. Согласно фотографиям, студентки начали свой поход примерно в 11 часов и вскоре благополучно добрались до вершины.

Далее начинаются странности — в 16.39 Крис набрала номер 112 со своего мобильника. Через несколько минут попытку дозвониться до экстренных служб сделала Лисанн. Но на горе не было сетевого покрытия. Девушки пытаются дозвониться спасателям 2 и 3 апреля, затем телефон Лисанн разряжается. Смартфон Крис включали до 11 апреля, но этот человек не знал пин-код.

река Кальдера, в русле которой нашли кости студенток
Фото: Jquarns / CC BY 2.5

Ночью 8 апреля кто-то сделал подряд 90 странных снимков на фотоаппарат, на них почти ничего не видно. На одной из фотографий можно разглядеть рыжие волосы Крис, на других — веревочный мост через реку Кальдера, камни. 16 июня в ходе поисковых операций вдоль русла реки нашли отдельные костные останки. Экспертиза ДНК показала, что они принадлежат Кемерс и Лисанн.

Официальная версия следствия гласит, что студентки заблудились и погибли в результате несчастного случая. Но нидерландские специалисты считают, что заблудиться на тропе практически невозможно, с нее негде свернуть. Более того, этот район нельзя назвать диким, там много жилых домов и плантаций, а гибель студенток — единственная за всю историю маршрута.

Зловещая авария на Эльбрусе

В мае 1990 года на Эльбрусе погибли шесть человек — опытных альпинистов, двое их которых были кандидатами в мастера спорта. Группу возглавлял Сергей Левин, в нее также входил профессиональный врач Сергей Фарбштейн.

2 мая группа Левина совершала акклиматизационный выход. На привале погода резко ухудшилась, пошла поземка и все заволокло туманом. Вместо спуска в тяжелых условиях туристы решили переждать непогоду на высоте около 4500 метров. Для этого они вырыли пещеру и благополучно переночевали в ней.

На следующий день ветер усилился до 30 метров в секунду, температура держалась около нуля градусов. Группа предприняла попытку спуска, но вернулась в пещеру из-за плохой видимости. В этот момент к ним присоединилась пара японских альпинистов, которые спускались с горы. По радио туристы успокоили руководство — они считали свое положение безопасным.

Фото: Sanjay Kodain Mountaineer / CC BY-SA 3.0

Решение остаться в пещере на вторую ночь оказалось роковым. Туристы почувствовали себя плохо, им стало трудно дышать, Сергей Фарбштейн не мог двигаться, еще один участник группы находился в странном нервном возбуждении. Вскоре трое альпинистов умерли, еще двое потеряли сознание.

Один из выживших спустился навстречу группе спасателей и указал им пещеру. Они смогли эвакуировать двух еще дышавших туристов, но сразу после спуска те погибли. Одного из японцев нашли в ледовой трещине замерзшим, другой уцелел. Причины тяжелейшей аварии до сих пор остаются неизвестными.

Очевидцы отмечают, что финал трагедии вызывает много вопросов — погибшие перед смертью разделись, в пещере нашли кровь, а в желудке одного из туристов обнаружили волосы товарища. Также пропала часть снаряжения. При этом группа была прекрасно оснащена и многократно ночевала в худших условиях без каких-либо последствий.

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