Ученые смоделировали гибель группы Дятлова

Швейцарские ученые подтвердили одну из версий гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году — они смоделировали сход лавины, показав, что снежная масса могла вызвать серьезные травмы.

Гибель группы Дятлова — одна из главных тайн XX века. Существует более 75 версий произошедшего. Официально происшествие было признано несчастным случаем, произошедшим «под влиянием непреодолимой силы природы».

Ученые построили модель схода снежной массы. В статье, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, отмечается, что возникновение лавины том месте было маловероятно, но к нему привели несколько факторов.

К трагедии привели неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, который увеличивал нагрузку на уже нарушенный пласт.

Лавина могла возникнуть через 9-13 часов после того, как туристы прорубили снег, и это соответствует расчетному времени инцидента. Травмы, полученные сходом снега, могли быть не смертельными, а туристы впоследствии умерли от переохлаждения.

«Одна из основных причин, по которой гипотеза лавины до сих пор не получила полного признания, заключается в том, что власти не предоставили объяснения механизма того, как это произошло», — приводятся в пресс-релизе EPFL слова одного из исследователей Йохана Гауме.