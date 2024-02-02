НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Как погибла группа Дятлова: главные версии

Источник:
Sibnet.ru
650 1
Игорь Дятлов в последнем походе
Игорь Дятлов в последнем походе
Фото: © dyatlovjournal
Ровно 65 лет назад, 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала погибли девять участников туристической группы Уральского политехнического института, которой руководил студент Игорь Дятлов. Странностей в этом деле столько, что произошедшее с группой Дятлова до сих пор остается загадкой.

Зимний поход тургруппы Дятлова был посвящен XXI съезду КПСС — за 18 дней участники должны были преодолеть на лыжах около 300 километров по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Поход официально относился к высшей категории трудности.

Однако к назначенному времени туристы не вышли на связь, началась поисковая операция. Через месяц спасатели нашли на склоне горы Холатчахль разрезанную ножом палатку. Дальнейшие поиски привели к телам погибших — туристы покинули склон без теплой обуви, некоторые получили серьезные прижизненные травмы, а их одежда оказалась радиоактивной.

Основные загадки

Исследователей 65 лет мучает вопрос — почему туристы посреди ночи экстренно покинули палатку и оставили в ней теплую обувь и часть одежды. Фактически, это предопределило трагический финал похода — из-за сильного мороза и без части снаряжения люди быстро потеряли силы и в течение нескольких часов погибли.

Еще одна загадка — обнаруженные у троих туристов смертельные прижизненные травмы, возникшие под «воздействием большой силы», как при ДТП. По оценкам судмедэкспертов, с подобными травмами человек мог прожить всего полчаса.

Найденная спасателями палатка группы Дятлова
Найденная поисковиками палатка группы Дятлова
Фото: Soviet investigators

На некоторых предметах одежды участников группы Дятлова зафиксировали бета-излучение в количестве 5-10 тысяч распадов в минуту, что примерно в 3 раза превышало естественный фон. Достоверно объяснить аномалию не удалось.

Также неясно, почему туристы перед смертью разделились на три группы — двое были найдены у огромного кедра с остатками костра, трое на склоне горы, четыре тела оказались в ложбине ручья, под многометровой толщей снега.

Главные версии

Сход «снежной доски». Палатку ночью придавила сошедшая со склона «снежная доска» — плотный пласт снега. Версию выдвинул Евгений Буянов. Причиной ЧП могла стать «подрезка» снежного пласта на склоне при установке палатки. Проснувшиеся туристы разрезали палатку и покинули склон, испугавшись повторного схода.

Отравление угарным газом. Исследователь Александр Соханский предположил, что туристы могли получить острое отравление угарным газом в палатке из-за неправильного применения дровяной печки. Как только участники похода поняли, что воздух в палатке отравлен, они в панике покинули ее, разрезав скат.

Конфликт с манси. Манси — малочисленный народ, коренное население Северного Урала. Ближайшее их поселение находилось примерно в 80 километров от перевала. По одной из версий, группа Дятлова зашла на священную для манси гору, после чего их решили наказать.

Группа Дятлова на привале
Группа Дятлова на привале
Фото: © dyatlovjournal

Секретные испытания. Некоторые исследователи полагают, что в момент похода группы Дятлова проходили испытания засекреченного оружия или ракеты. Взрыв, яркая вспышка или воздействие каких-то химических элементов могли вызвать поспешный побег туристов из палатки. В 1957 году заработал Плесецкий космодром, запущенные с него ракеты падали на Северном Урале.

Стрелок-одиночка. Версию выдвинул исследователь Артем Ферье. Согласно реконструкции, перед трагедией ночью из палатки с фонарем выходил один из туристов. Ферье предположил, что в направлении света фонарика из хулиганских побуждений мог выстрелить местный охотник. Испугавшись обстрела, туристы быстро покинули склон, оставив в палатке теплые вещи.

Встреча с агентами разведки. Автор этой версии — писатель Алексей Ракитин. В группе Дятлова был агент КГБ, который должен был в ходе похода передать иностранным агентам образцы фальшивых радиоактивных элементов. В ходе передачи возникли проблемы, после чего от туристов решили избавиться.

Официальные выводы

Всего версий трагедии с группой Дятлова — более 75. Некоторые представляют интерес только для заядлых конспирологов — например, появление йети или НЛО, воздействие паранормальных сил, ссора туристов из-за девушки.

В 2020 году Генпрокуратура РФ провела проверку дела о трагедии на перевале Дятлова, «окончательно закрыв» вопрос о причинах гибели группы туристов. Согласно выводам ведомства, лыжников накрыло лавиной, после чего они покинули палатку и замерзли. Однако многочисленные исследователи продолжают поиски «идеальной» версии. 

Тема: Тайна перевала Дятлова
Улики с места гибели группы Дятлова вызвали вопросы исследователей
Что скрывают кости: надо ли эксгумировать тела группы Дятлова?
Ученые смоделировали гибель группы Дятлова
Появилась версия подделки последних фото группы Дятлова
смотреть все
ЧП #Происшествия #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Надеждин предположил, что Путин не будет президентом все шесть лет
Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО
Игру DOOM запустили на кишечной палочке
Брежнева сделала рекламу на слухах об эскорте
Обсуждение (1)
Картина дня
ВСУ за месяц потеряли более 23 тысяч человек
Украина потребует от России $1 трлн в качестве компенсации
Путин посочувствовал автопрому Германии
Россияне не попробовали яйца из Турции и Азербайджана
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Китайские эксперты восхитились характеристиками Т‑80БВМ
30
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
29
Суд вынес вердикт Валиевой
25
Раскрыты доходы Владимира Путина
22
Путин пообещал окончательно искоренить нацизм