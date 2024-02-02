Как погибла группа Дятлова: главные версии

Ровно 65 лет назад, 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала погибли девять участников туристической группы Уральского политехнического института, которой руководил студент Игорь Дятлов. Странностей в этом деле столько, что произошедшее с группой Дятлова до сих пор остается загадкой.

Зимний поход тургруппы Дятлова был посвящен XXI съезду КПСС — за 18 дней участники должны были преодолеть на лыжах около 300 километров по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Поход официально относился к высшей категории трудности.

Однако к назначенному времени туристы не вышли на связь, началась поисковая операция. Через месяц спасатели нашли на склоне горы Холатчахль разрезанную ножом палатку. Дальнейшие поиски привели к телам погибших — туристы покинули склон без теплой обуви, некоторые получили серьезные прижизненные травмы, а их одежда оказалась радиоактивной.

Основные загадки

Исследователей 65 лет мучает вопрос — почему туристы посреди ночи экстренно покинули палатку и оставили в ней теплую обувь и часть одежды. Фактически, это предопределило трагический финал похода — из-за сильного мороза и без части снаряжения люди быстро потеряли силы и в течение нескольких часов погибли.

Еще одна загадка — обнаруженные у троих туристов смертельные прижизненные травмы, возникшие под «воздействием большой силы», как при ДТП. По оценкам судмедэкспертов, с подобными травмами человек мог прожить всего полчаса.

Найденная поисковиками палатка группы Дятлова Фото : Soviet investigators

На некоторых предметах одежды участников группы Дятлова зафиксировали бета-излучение в количестве 5-10 тысяч распадов в минуту, что примерно в 3 раза превышало естественный фон. Достоверно объяснить аномалию не удалось.

Также неясно, почему туристы перед смертью разделились на три группы — двое были найдены у огромного кедра с остатками костра, трое на склоне горы, четыре тела оказались в ложбине ручья, под многометровой толщей снега.

Главные версии

Сход «снежной доски». Палатку ночью придавила сошедшая со склона «снежная доска» — плотный пласт снега. Версию выдвинул Евгений Буянов. Причиной ЧП могла стать «подрезка» снежного пласта на склоне при установке палатки. Проснувшиеся туристы разрезали палатку и покинули склон, испугавшись повторного схода.

Отравление угарным газом. Исследователь Александр Соханский предположил, что туристы могли получить острое отравление угарным газом в палатке из-за неправильного применения дровяной печки. Как только участники похода поняли, что воздух в палатке отравлен, они в панике покинули ее, разрезав скат.

Конфликт с манси. Манси — малочисленный народ, коренное население Северного Урала. Ближайшее их поселение находилось примерно в 80 километров от перевала. По одной из версий, группа Дятлова зашла на священную для манси гору, после чего их решили наказать.

Группа Дятлова на привале Фото: © dyatlovjournal

Секретные испытания. Некоторые исследователи полагают, что в момент похода группы Дятлова проходили испытания засекреченного оружия или ракеты. Взрыв, яркая вспышка или воздействие каких-то химических элементов могли вызвать поспешный побег туристов из палатки. В 1957 году заработал Плесецкий космодром, запущенные с него ракеты падали на Северном Урале.

Стрелок-одиночка. Версию выдвинул исследователь Артем Ферье. Согласно реконструкции, перед трагедией ночью из палатки с фонарем выходил один из туристов. Ферье предположил, что в направлении света фонарика из хулиганских побуждений мог выстрелить местный охотник. Испугавшись обстрела, туристы быстро покинули склон, оставив в палатке теплые вещи.

Встреча с агентами разведки. Автор этой версии — писатель Алексей Ракитин. В группе Дятлова был агент КГБ, который должен был в ходе похода передать иностранным агентам образцы фальшивых радиоактивных элементов. В ходе передачи возникли проблемы, после чего от туристов решили избавиться.

Официальные выводы

Всего версий трагедии с группой Дятлова — более 75. Некоторые представляют интерес только для заядлых конспирологов — например, появление йети или НЛО, воздействие паранормальных сил, ссора туристов из-за девушки.

В 2020 году Генпрокуратура РФ провела проверку дела о трагедии на перевале Дятлова, «окончательно закрыв» вопрос о причинах гибели группы туристов. Согласно выводам ведомства, лыжников накрыло лавиной, после чего они покинули палатку и замерзли. Однако многочисленные исследователи продолжают поиски «идеальной» версии.