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Улики с места гибели группы Дятлова вызвали вопросы исследователей

Источник:
«Звезда»
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Фото: © instagram.com/dyatlovjournal

Ряд предметов на выставке в Екатеринбурге, где представлены личные вещи погибших на перевале Дятлова в феврале 1959 года туристов, есть улики, указывающие на инсценировку трагедии, заявил президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Специалист указал на армейскую фляжку и стальной шип, выломанный из ботинка. По мнению Кунцевича, найденная в поврежденной палатке на склоне горы фляжка не могла принадлежать кому-либо из членов экспедиции.

По словам эксперта, выживший участник похода Юрий Юдин подтвердил, что у туристов не было спирта. При этом поисковики признались, что после обнаружения фляжки они проверили ее содержимое — там оказался именно спирт.

Юдин рассказывал Кунцевичу, что при подготовке к походу им не удалось найти спирт. Более того, участники туристической группы не употребляли алкоголь. Эксперт подчеркнул, что поисковики попробовали спирт из фляжки, он оказался обычным.

Он также отметил, что в предыдущие походы члены экспедиции не брали армейские фляжки, а использовали для спирта более удобные резиновые грелки. Как предполагает Кунцевич, фляжка была подброшена или забыта людьми, которые инсценировали установку палатки.

Также глава Фонда памяти группы Дятлова считает подозрительным стальной шип, выломанный из подошвы ботинок. Его нашли у кедра неподалеку от останков туристов. Такой обуви у членов экспедиции не было, при этом похожие ботинки носили военные.

Кунцевич уверен, что подозрительные предметы были проигнорированы во время следственных мероприятий. Такие улики могли бы стать основанием официального возобновления следственного дела, полагает он.

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ЧП #Происшествия #Мистика
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