Что скрывают кости: надо ли эксгумировать тела группы Дятлова?

Швейцарские инженеры недавно подтвердили одну из теорий смерти группы Дятлова… и официальную версию трагедии. Что нашли иностранные эксперты, и можно ли узнать что-то еще, если эксгумировать тела туристов?

Трагедия, которая не дает покоя исследователям уже полвека, произошла зимой 1959 года. Лыжники турклуба Уральского политехнического института (УПИ) под руководством студента Игоря Дятлова в январе пошли в поход по серверному Уралу через гору Отортен и пропали.

Поисковики в феврале сначала нашли разрезанную палатку, затем тела четырех человек — Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко, Игоря Дятлова и Зинаиды Колмогоровой. В марте обнаружили еще одно тело — Рустема Слободина. Еще трех погибших — Николая Тибо-Бриньоля, Людмилы Дубининой и Семена Золотарева — нашли только в мае.

На всех телах были повреждения разной степени тяжести. У Дубининой и Золотарева — сломанные ребра, у Тибо-Бриньоля — черепно-мозговая травма. Также, по версии следствия, у некоторых погибших на одежде были следы радиации.

Эти факты стали причиной рождения множества версий о гибели группы Дятлова — от вполне реальных до безумных. В их гибели обвиняли сотрудников КГБ, иностранных шпионов, беглых преступников, охотников-манси. Под подозрение попали даже НЛО и йети… Но основной версией всегда была — лавина и смерть из-за переохлаждения.

Официальная версия

По версии следствия, туристы, установившие платку на склоне горы, подрезали снежный покров, что стало причиной схода так называемой снежной доски. Это пластовая лавина, когда происходит скольжение одного пласта снега по другому из-за слабой силы сцепления. Плотность у такой снежной лавины почти как у монолитного льда, а давление — 200-400 килограммов на кубический метр.

Противники официальной версии настаивали, что лавина не могла сойти на пологом склоне и не стала бы причиной переломов. Однако специалисты говорят, что лавина, а тем более снежная доска, как раз на такое способна.

«Снежная доска очень опасна, вот представьте, что при таком давлении сходит кусок, например, 20 на 20 метров. Опасность для человека, когда он попадает между стабильным слоем снега и снежной доской, в том, что она может не просто сломать кости, а перемолоть человека. Выжить практически невозможно», — прокомментировал Sibnet.ru специалист службы ГО и ЧС в Бурятии Буда Цыдыпов.

Замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков также указал журналистам в 2020 году на характерные при сходе лавины переломы. Например, у Золотарева были сломаны ребра, и эксперты на примере теннисного шарика объяснили, как такое могло произойти.

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«Если мы возьмем шарик и создадим опоясывающую нагрузку, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Если сверху, со всех сторон давил снег — три-четыре метра снега, это примерно полтонны, то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были», — отметил замначальника управления.

Эту же теорию подтвердили швейцарские инженеры, смоделировав ситуацию с группой Дятлова. По их мнению, сошедшая со склона плита обрушилась на палатку, и испуганные люди выскочили из нее. Хотя полученные травмы могли быть не смертельными, туристы впоследствии умерли от переохлаждения, лишившись укрытия.

Из области предположений

Официально расследования по группе Дятлова закрыто. В деле поставлена точка. Но унять энтузиазм разного вида исследователей это не смогло. Многие из них настаивают на эксгумации. Мотивируют инициативу, например, тем, что на одежде туристов были обнаружены следы радиации, а значит, могло быть и отравление. Или тем, что советские судмедэксперты описали не все травмы и технологии экспертизы, шагнувшие далеко вперед, теперь смогут дать значительно больше информации.

Федеральные эксперты при расследовании в 2020 году не проводили эксгумацию. Они сочли, что имеющегося материала достаточно, чтобы смоделировать ситуацию и получить исчерпывающие ответы. В том, что можно установить точную причину смерти сейчас по останкам, пролежавшим полвека под землей, сомневаются и другие профессионалы.

«Если предположить, что будет проведена эксгумация, конечно эксперты будут смотреть — есть ли переломы, в каких местах, каков механизм их образования. Нужно понимать, что не всегда при эксгумации выявляются прижизненные переломы. Может, их сломали при перемещении тел или при эксгумации», — прокомментировал Sibnet.ru судмедэксперт Артем Крассовский.

Что касается предположений с отравлениями и облучением радиацией, то это перепроверить реально. «Можно прогнать кости через спектрометр. Он показывает состав вещества. И, соответственно, можно по веществам понять, что лишнее в костях», — пояснил Крассовский.

Однако, подчеркнул эксперт, что эксгумация и судмедэкспертиза — это лишь часть действий при расследовании. В подобных случаях работают следователи, криминалисты, привлекаются независимые эксперты из профильных областей.

«Я не могу оценивать работу коллег по делу группы Дятлова. Даже потому, что не видел ни одного официального заключения, документа. А из того, что я знаю, считаю, что в деле, действительно, поставлена точка», — резюмировал судмедэксперт.