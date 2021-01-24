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Таинственный гигант: где живет байкальский йети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David Ball / CC-BY-SA-3.0
Снежный человек, йети, бигфуд… У этого создания множество прозвищ. Люди встречали его и во множестве мест, в том числе у Байкала. О том, где живет йети, как он выглядит и почему местные охотники не пытаются поймать загадочного гиганта, рассказал исследователь аномальных и паранормальных явлений в Бурятии Борис Машкович.

— Вы уверены, что снежный человек существует? Это не миф, не фольклор? 

— Речь может идти только об анализе собранной информации, который определенно свидетельствует, что на территории Бурятии есть мигрирующая, небольшая, но устойчивая популяция этого существа.

— А кто, собственно, такой этот йети?

— Йети — одно из самых распространенных названий. Пришло из тибетского фольклора. С тибетского языка переводится как — «медведь, живущий в скалах». Нельзя исключать, что этим словом называли вид гималайского медведя, а европейские путешественники перенесли его на совершенно иной род.

У народов Тибета есть другое название – Migoi или Mi-go – «дикий человек», что намного ближе к реальному описанию, которое дают ему очевидцы. Кроме того, это существо, известное на всех континентах, коренные жители чаще всего относят именно к виду «человек». В Бурятии его называют хун-горохон, что также означает «дикий человек».

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Но я придерживаюсь теории шведского ученого-натуралиста Карла Линнея о «человеке пещерном – троглодите». Дальнейшее развитие этой версии дал профессор Борис Федорович Поршнев, энтузиазм которого в поисках реликтового гоминоида положил начало образованию российской гоминологии.

Люди или Homo — это представители отряда приматов из семейства гоминидов. В этот род включается не менее 15 различных видов человека. Все они, безусловно, относятся к категории разумных. Троглодит по версии Линнея, представляет собой одну из ветвей, нашедшую свой путь развития во времена палеоантропов.

— Вернемся к существованию снежного человека. Вы говорили о том, что анализируете имеющуюся информацию? Значит, кто-то его все таки видел? Возле Байкала?

— Снежный человек не живет возле самого Байкала. Анализ собранной информации по встречам с хун-горохоном на территории Бурятии и Иркутской области позволяет сделать вывод, что основные места его обитания — предгорья. Возможно потому, что там почти всегда находятся карстовые области, изобилующие пещерами.

— Где чаще всего видели снежного человека в Бурятии и Приангарье?

Максимальное количество встреч связано с районом Восточных Саян, далее идут хребет Хамар-Дабан и Баргузинский район Бурятии. Я составил карту встреч на основании свидетельств очевидцев, которые замечали или самого снежного человека, или его следы.

Места, где видели йети в Бурятии и Иркутской области
Карта встреч со снежным человеком в Бурятии и Иркутской области
Фото: © Борис Машкович

— И как его описывают очевидцы? Какой у него рост, шерсть?

— На территории Бурятии происходили встречи с реликтовым гоминоидом, возможно нескольких видов, различающихся по цвету волос и ареалам наблюдения. Например, на территории Восточных Саян видели существо высокого роста с длинными руками и конусообразной макушкой. Ходит сгорбившись. Волосы светлые, белые, песочного цвета. Но некоторые видели брюнета, с волосами бурого цвета.

Возле Хамар-Дабана видели существо с волосами серого цвета. Он может передвигаться как на двух ногах, так и волчьей рысью. Способен бросать камни и бревна в людей. Очень агрессивен по отношению к человеку.

А вот из историй очевидцев из местности Улан-Бургасы следует, что у него темные длинные волосы. Он быстро передвигается и при беге по снегу высоко выбрасывает ноги. Плотоядный. Издает басовитый звук (напоминает отчаянный зов человека и далекий жуткий вой волка), пронзительно свистит. Рост — около 2,5 метра, его след — 38 сантиметров.

На основании данных, собранных доктором биологических наук Валентином Сапуновым, если делить гоминида по цвету волос в России, то йети «брюнетов» у нас больше: особей с коричневым окрасом — 62%, белым и светло-серым — 24%, с желтым — 9%.

Жители Баргузинского района рассказывают о трехметровом гиганте с темной шерстью, пугающего приближающихся людей неимоверный продолжительным ревом. Те, кто встречался с ним взглядом, утверждают — это взгляд не зверя, человека.

— Есть ли более подробные рассказы очевидцев о встречах, которым можно доверять?

— Да. Я собрал их в книге «Криптиты Бурятии и Байкала». Вот, например, один из них. В начале августа 1982 года группа из туристического клуба БГМИиз Уфы под руководством Сергея Айсина совершала горный поход в Восточных Саянах.

Маршрут предусматривал восхождение на пик Топографов, но первая попытка штурма не удалась из-за очень плотного тумана, скрывшего вершину. Над ледником шел снег. Спустившись в базовый лагерь, туристы переночевали. Айсин рассказывал, что в один из дней, примерно в 150 метрах от вершины горы, обнаружили огромные следы босой ноги.

След снежного человека, обнаруженного туристами
Фото: © предоставлено Борисом Машковичем

А позже увидели того, кто оставил гигантские следы. На склоне, поросшем небольшим кустарником и редколесьем, стояло существо высокого роста, песочного цвета, и собирало что-то в траве.

После негромкого оклика довольно быстро, но не бегом спустилось вниз с холма, не опускаясь на четвереньки, и скрылось в кустах. Рассказчик не испугался и с двумя товарищами пошел смотреть. Обнаружили они только сорванные грибы и неясный след на сухой траве.

Есть свидетельства разных лет. Например, рассказ рабочих о встрече, которая произошла в далеком 1945 году. Северо-западнее селения Курбинского три человека, работавшие на валке леса, решили сократить путь и идти через скалы по горной тропинке.

На одном из участков, выйдя из-за огромной каменной глыбы, люди в ужасе остановились. Метрах в 10—15 от них сверху спускалось чудовище, похожее на человека. Тело его было покрыто густым волосом. Он быстро бежал, держа что-то в руках, и скрылся в темном ущелье.

Утром они рассказали эту историю своему бригадиру, местному жителю. И он не удивился. Сам бригадир не раз за свою жизнь встречал человека, который живет высоко в горах и ходит голым.

И подобных свидетельств великое множество. С ним встречались охотники, геологи, туристы и жители деревень.

— В наше время у каждого с собой смартфон. Почему нет видеосвидетельств?

— Есть. Турист Евгений Ломакин в 1999 году во время водного похода по реке Китой случайно поймал неопознанное существо на видео. Мне удалось найти кадр, который дает представление о лице хун-горохона.

Позднее этот кадр был обработан с применением программы, использующей искусственный интеллект. В результате не только выделили на изображении волосяной покров, но и подчеркнули ярко выраженные надбровные дуги.

— Но если снежный человек существует, почему же его не поймали? Даже местные охотники, собравшись вместе? 

— На встречу со снежным человеком в Бурятии наложено табу среди жителей тех мест, где его чаще всего видели. Эта табуированность наложена и поддерживается как шаманами, так и ламами.

Она распространяется не только на поиск встреч с хун-горохоном, но и на рассказы о таких встречах. Ей неуклонно следует коренное население Бурятии: сойоты, буряты, эвенки. Поэтому так мало сведений удается собрать.

А факты агрессивного поведения были зафиксированы в Джидинском районе. Они были связаны с определенным видом, которого местные назвали – субель. Чаще бывает поведение, предупреждающее о нежелательной встрече.

Встреча с исполином чаще всего внезапная. Она сопряжена с сильным страхом, вызывающим безотчетный ужас и панику. Это неизбежно ведет к нервному срыву, а затем порождает заболевания. Иногда очень сильные. Именно этот результат встречи лежит в основе табу.

— Чем питаются йети? Они вегетарианцы или предпочитают мясную пищу?

— Как я уже сказал, хун-горохон плотоядный. Но питается как мясом, так и растительной пищей. Кстати говоря, районы наиболее частых встреч обеспечивают достаточную кормовую базу.

— Как вы считаете, смогут ли ученые когда-нибудь представить железные доказательства существования снежного человека?

— Изучением существования снежного человека занимались и занимаются исследователи, ученые из разных стран мира. Я процитирую доктора исторических и философских наук, основоположника российской гоминологии, профессора Поршнева:

«Мы сейчас занимаемся не поиском сенсационного доказательства (специалистам доказательств достаточно), а проникновением в природу изучаемого явления. Надо проникнуть сквозь две пелены, два защитных пояса: сферу людского противодействия нашему поиску и сферу биологической самообороны палеоантропа от людского поиска. Обе эти брони мы еще только царапнули, а не пробурили».

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