Появилась версия подделки последних фото группы Дятлова

Племянница участника группы Дятлова Марина Казанцева и исследователь трагедии Валентин Дягтерев считают, что предсмертные фотографии дятловцев были намеренно испорчены.

Генпрокуратура РФ завершила проверку дела о трагедии на перевале Дятлова в июле 2020 года. Ведомство считает, что зимой 1959 года туристов-лыжников накрыло лавиной, они не смогли вернуться в палатку из-за плохой видимости и умерли в «героической борьбе».

#Происшествия Трагедия на перевале Дятлова: новые версии

Официальная версия трагедии не устроила исследователей запутанной истории. В среду в эфире программы «На самом деле» свою версию высказала племянница погибшего участника группы Дятлова Николая Тибо-Бриньоль Марина Казанцева. Она считает, что в смерти виноваты люди, а не стихия.

Марина Казанцева рассказала, что сестра Тибо-Бриньоль была приглашена к следователю, который показал ей фотоаппарат. Убедившись, что он принадлежит погибшему туристу, устройство вновь забрали. Казанцева уверена, что на предсмертных фотографиях запечатлены убийцы. Поэтому снимки специально испортили.

«Туристов убили. Были запечатлены какие-то люди (на фото) и "органы" не хотели, чтобы все узнали. В процессе обработки фотографий, эта группа людей (виновных в убийстве) была закрыта – засвечена», — сказала Казанцева в ток-шоу.

Эту версию поддержал исследователь трагедии Валентин Дягтерев. Он изучал снимки на предмет подлинности. «Эта засветка специально, судя по всему, сделана. Мне кажется, что те, кто делал проявку этих снимков, специально это сделали», — полагает он.