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Умерли в «героической борьбе»: тайна перевала Дятлова раскрыта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/dyatlovjournal
Генпрокуратура РФ завершила расследование трагедии на перевале Дятлова, и никакой сенсации не в результате контрольной проверки не случилось. Ведомство считает, что зимой 1959 года туристов-лыжников накрыло лавиной, они не смогли вернуться в палатку из-за плохой видимости и умерли в «героической борьбе». Но глава Фонда Дятлова результаты проверки категорически отвергает.

Тайна перевала Дятлова — одна из самых популярных тем в России. Девять лыжников турклуба УПИ под руководством студента Игоря Дятлова пропали зимой 1959 года, совершая поход на Северный Урал. Разрезанную палатку нашли в окрестностях горы Отортен, а тела — ниже по склону, причем несколько человек были серьезно травмированы.

Существует более 70 версий произошедшего: сход лавины, нападение беглых заключенных, йети, гибель от рук коренных жителей — манси, ссора между туристами, испытания военной техники и воздействие паранормальных сил. Генпрокуратура в прошлом году объявила, что организует проверку по закрытому полвека назад делу группы Дятлова.

Плохая видимость

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков заявил, что версия о лавине нашла полное подтверждение. Туристы разрезали палатку и ушли на 50 метров от палатки к каменной гряде, которая была естественным ограничителем лавины.

«Они все сделали правильно… Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров», — цитирует РИА Новости представителя Генпрокуратуры.

Дятловцы, не найдя палатку, разожгли костер, но были обречены, так как ночью ударил мороз в 40-45 градусов. «Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заключил Курьяков.

Откуда переломы?

Главный вопрос, который мучает исследователей трагедии: откуда у некоторых погибших странные травмы. Например, у Семена Золотарева сломаны ребра.

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Курьяков отметил, что все телесные повреждения характерны для туристов-альпинистов, которые попали в лавину, и деформация произошла под давлением обтекающей силы.

«Если мы возьмем шарик, создадим опоясывающую нагрузку и сверху надавим, то пролом будет не в месте приложения силы, а с обратной стороны. Соответственно, если сверху, со всех сторон, давил снег (три-четыре метра снега, это примерно полтонны снега), то телесные повреждения должны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были», — приводит ТАСС слова заместителя начальника управления Генпрокуратуры.

«Дятловеды» против

«Родственники не согласятся с этим выводом (версией гибели от лавины), <…> (возможна) только техногенная версия. Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала», — прокомментировал ТАСС адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.

Руководитель Фонда имени Дятлова Юрий Кунцевич назвал выводы Генпрокуратуры «спектаклем». «Генпрокуратура не может выдвигать официальных версий как минимум потому, что дело не было вновь открыто. Ни с кем не советуясь, они вдруг занялись расследованием, чего не делали с 2006 года. На сегодняшнюю пресс-конференцию не пригласили ни родственников, ни специалистов, ни нас, кто занимается этой трагедией уже 60 лет», — цитирует URA.RU Кунцевича.

По его словам, фонд имени Дятлова в начале года организовал экспедицию на перевал, во время которой исследователи отказались от версии лавины.

Наши ребята проверили снежный пласт, где якобы была обнаружена палатка. Проверили его на срез и стало ясно, что для урона от лавины на этом месте потребовались бы мощности в четыре раза больше, а их быть не могло, ведь уклон там всего 20 градусов», — отметил Кунцевич.

Он добавил, что в полутора километрах от места, где якобы нашли палатку, манси обнаружили настил, который обычно делается для ее установки. Но несколько дней назад состоялись похороны человека, который видел, что палатку на месте ее последующего обнаружения ставили не туристы группы Дятлова.

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