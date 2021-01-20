Число «зимних» туристов на Алтае стремительно возросло

Число туристов, приехавших в Горный Алтай на зимние праздники, выросло на треть в сравнении с предыдущими годами, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы правительства республики.

#Отдых Новая система оснежения заработала в Манжероке

За 10 дней новогодних праздников регион посетили более 27 тысяч человек. В новогодние праздники прошлого года эта цифра составляла порядка 21 тысячи человек.

Рост турпотока власти связывают как с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами, так и с развитием туристической инфраструктуры, в частности, горнолыжных курортов.

Например, на курорте «Манжерок», в этом сезоне открылись новые трассы, в том числе повышенной сложности. Катание теперь доступно и с вершины горы Синюха, ранее этой возможности не было.

Только «Манжерок» во время праздников посетили более 18,5 тысячи туристов, тогда в прошлом году за тот же период – 15 тысяч человек. В дальнейших планах курорта – в разы увеличить протяженность трасс и построить новые комфортабельные гостиницы.