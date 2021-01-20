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Число «зимних» туристов на Алтае стремительно возросло

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГЛК «Манжерок»

Число туристов, приехавших в Горный Алтай на зимние праздники, выросло на треть в сравнении с предыдущими годами, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы правительства республики.

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За 10 дней новогодних праздников регион посетили более 27 тысяч человек. В новогодние праздники прошлого года эта цифра составляла порядка 21 тысячи человек.

Рост турпотока власти связывают как с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами, так и с развитием туристической инфраструктуры, в частности, горнолыжных курортов.

Например, на курорте «Манжерок», в этом сезоне открылись новые трассы, в том числе повышенной сложности. Катание теперь доступно и с вершины горы Синюха, ранее этой возможности не было.

Только «Манжерок» во время праздников посетили более 18,5 тысячи туристов, тогда в прошлом году за тот же период – 15 тысяч человек. В дальнейших планах курорта – в разы увеличить протяженность трасс и построить новые комфортабельные гостиницы.

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янки будут воевать до последнего хохла, это даже и не скрывают

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?

pepelmetal

украина может воевать только с мирными жителями, детьми и стариками! В сторону России может только беспомощно...

Uynachalnica

Ты о космодроме Восточный слышал? А по мелочам введи запрос в посковик о невыплате зарплат в строительстве.