Новая система оснежения заработала в Манжероке

Новая система оснежения заработала на горнолыжном комплексе «Манжерок» в Республике Алтай, она обеспечит снегом трассы, протяженность которых тоже выросла, рассказал гендиректор всесезонно курорта Владимир Щербинин.

«Мы полностью построили свою систему оснежения, которая благодаря управленческим решениям была построена вместо 16 за пять месяцев. При ее строительстве использовали практически 90% отечественных разработок: например, трубы высокого давления из Екатеринбурга – они дешевле примерно в 4-5 раз, чем зарубежные аналоги. Вся система оснежения обошлась порядка 200 млн рублей – это почти в 3,5 раза дешевле, чем если бы нам пришлось достраивать старую», – рассказал Щербинин агентству ТАСС.

В 2017-2018 годах здесь за счет республиканского и федерального бюджетов строили механическую систему оснежения за 505,3 миллиона рублей. В 2019 году правительство региона и Сбербанк обнаружили нарушения, допущенные подрядчиками при расчистке озера Манжерок и строительстве системы оснежения на горнолыжном курорте, не запущенной в срок. Глава Сбербанка Герман Греф тогда говорил, что банк обратился в правоохранительные органы в связи с допущенными подрядчиком нарушениями.

Щербинин отметил, что та система так и не работает. При этом искусственно созданный снег курорту необходим – он позволяет продлить горнолыжный сезон и кататься даже при отсутствии естественных осадков.

Например, сейчас природный снежный покров на трассах мал, снегогенераторы работают круглые сутки. Щербинин пояснил, что в этом зимнем сезоне стояла задача запустить и новые трассы. Если в прошлом году общая протяженность трасс была 3,9 км, то в этом сезоне запускается 8,5 км.

Всего на курорте будут действовать семь трасс различных категорий сложности. Также будет запущена так называемая почти километровая «черная» трасса повышенной сложности. В планах ближайших 1,5-2 лет увеличить протяженность трасс до 16, а потом до 32 км. В этом же году трасса в 1,4 км в тестовом режиме будет запущена уже в эти выходные, к 12-13 декабря запуск трасс будет продолжен, а к 19-20 декабря откроются все трассы. Также в этом году планируется сделать снежный парк для любителей экстрима.