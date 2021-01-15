Только две купели откроют на Крещение в Новосибирске

Власти оборудуют только две купели на Крещение в Новосибирске, обе будут находится в Ленинском районе города, купающиеся должны будут соблюдать дистанцию и масочный режим, сообщает пресс-центр мэрии.

В Новосибирске утверждены два водных объекта для организации купелей в день проведения религиозного праздника Крещение Господне – 19 января. Это микрорайон Затон (улице Заобская, 97), с 00.00 до 24.00 и пожарный причал МЧС (улице 1-я Чулымская, строение 10), с 9.00. до 21.00.

Основные требования для организации купелей: соблюдение масочного режима и дистанции, нахождение людей в палатках в расчете один человек на 4 квадратных метра.

Спасатели провели контрольные замеры толщины льда – на обоих официально организованных местах она соответствует нормам (допустимая толщина льда для купели – от 25 сантиметров). В прошлом году в городе были организовано семь купелей.

#Религия Что можно и нельзя делать со святой водой

На купелях будут дежурить по три спасателя муниципальной аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС. На купели будут дежурить два пеших патруля полиции и экипаж ГИБДД.

«Могут появиться желающие, которые захотят окунуться, выполнить обряд в необорудованных местах, но мы должны максимально организовать работу: где не положено – не допустить, где положено – обеспечить безопасность», – сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко.

По его словам, необорудованные места не предназначены для проведения обряда – человек просто окунется в холодную воду. Официальные купели будут освящены.