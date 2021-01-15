Только две купели откроют на Крещение в Новосибирске

Власти оборудуют только две купели на Крещение в
Новосибирске, обе будут находится в Ленинском районе города, купающиеся должны
будут соблюдать дистанцию и масочный режим, сообщает пресс-центр мэрии.
В Новосибирске утверждены два водных объекта для организации
купелей в день проведения религиозного праздника Крещение Господне – 19 января.
Это микрорайон Затон (улице Заобская, 97), с 00.00 до 24.00 и пожарный причал
МЧС (улице 1-я Чулымская, строение 10), с 9.00. до 21.00.
Основные требования для организации купелей: соблюдение
масочного режима и дистанции, нахождение людей в палатках в расчете один
человек на 4 квадратных метра.
Спасатели провели контрольные замеры толщины льда – на обоих
официально организованных местах она соответствует нормам (допустимая толщина
льда для купели – от 25 сантиметров). В прошлом году в городе были организовано
семь купелей.
На купелях будут дежурить по три спасателя муниципальной
аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС. На купели будут дежурить два пеших патруля полиции и
экипаж ГИБДД.
«Могут
появиться желающие, которые захотят окунуться, выполнить обряд в
необорудованных местах, но мы должны максимально организовать работу: где не
положено – не допустить, где положено – обеспечить безопасность», – сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям,
мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко.
По его словам, необорудованные места не предназначены для
проведения обряда – человек просто окунется в холодную воду. Официальные купели
будут освящены.