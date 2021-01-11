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Санврачи предупредили о выгорании из-за резкого погружения в работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю перечислили правила выхода на работу после праздников, соблюдая которые можно избежать выгорания.

«В течение первой рабочей недели внимательно следите за самочувствием. Особенно это касается людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, следует избегать резкой психологической и умственной нагрузки», — сообщает Управление красноярского Роспотребнадзора.

Санврачи посоветовали, делать зарядку, гулять на свежем воздухе, делать небольшие перерывы для разминки – простые движения, повышающие тонус мышц и организма в целом, усиливающие работоспособность и предупреждающие утомление.

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В течение рабочего дня не стоит забывать о нормальном питании, отметили специалисты. Правильный режим питания ускорит адаптацию к будничному ритму.

«Пейте больше простой негазированной воды, постепенно переходите на правильное сбалансированное питание, рекомендуется употреблять в пищу больше фруктов, орехов и овощей, а также морепродуктов», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что после выхода на работу нельзя забывать об отдыхе, так как резкое погружение в работу приводит к выгоранию.

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