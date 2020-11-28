«Социальный» портрет: за какие посты могут уволить

За какой пост в соцсети могут уволить? Как на это смотрит закон и как происходит на самом деле? И какой должна быть страничка соискателя, чтобы он показался работодателю привлекательным кандидатом?

В каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающей интернет-активности. В каждой четвертой организации отказывали кандидату в трудоустройстве из-за публикаций в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob среди работодателей и работников.

За девять лет, с прошлого подобного опроса, доля положительных ответов на вопрос об увольнении из-за постов в соцсетях выросла вдвое — до 10%. Также намного чаще, чем раньше, работодатели стали просматривать профили кандидатов еще до трудоустройства и систематически отслеживать интернет-активность сотрудников.

За что могут уволить?

В последние годы было немало громких увольнений из-за соцсетей. Так, в 2011 году работы лишилась судья из Улан-Удэ: на личной странице она опубликовала фото, где целует и обнимает бутылки водки.

В 2019 году директор школы в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы из-за жалоб родителей на фото педагога в купальнике и коротком платье.

Формальная сторона этих увольнений неизвестна. Но такой статьи, которая оговаривала бы этику поведения в интернете, в Трудовом кодексе нет.

«Если работник не хочет увольняться по соглашению сторон, заставить уйти по собственному желанию его тоже нельзя, значит, нужны основания для увольнения по инициативе работодателя», – объясняет старший юрист «Сибирской юридической компании» Елена Столярова.

Законным основанием для увольнения может быть разглашение какой-либо тайны: государственной, служебной. То есть если пост в соцсети напрямую связан с работой. Но, уточняет юрист, такие решения часто оспаривают в судах.

Также поводом для увольнения может стать разглашение в Сети персональных данных (фамилий, фото и так далее) других сотрудников организации, но только в случае, если указано, где они работают.

«Если работник публикует свои снимки неприглядные и пишет – я работаю там-то, это может расцениваться как то, что он порочит деловую репутацию компании», – добавляет собеседница. Однако это не повод для увольнения, а повод для судебного иска о защите деловой репутации.

В случае, если сотрудник публикует снимки, которые кажутся руководству непристойными, но никакой отсылки к месту работы в постах нет, то уволить по инициативе работодателя такого человека нельзя.

#Карьера Как общаться в мессенджерах по делу?

Несмотря на то, что напрямую Трудовой кодекс не позволяет увольнять за аморальное или неэтичное поведение в Сети, уходить с работы в случае недовольства руководства все-таки приходится. Работодатель может найти другие основания или просто вынудить написать заявление.

Поэтому нужно учитывать, что аккаунты в социальных — это не совсем личная жизнь. Руководство смотрит — социальный портрет сотрудника идет на пользу или во вред имиджу компании.

А также оценивает по интернет-активности суждения, поведение, порядочность и другие качества человека.

Почистить и украсить соцсети

Перед тем, как искать работу, стоит проверить свои профили в соцсетях, например, на наличие ненормативной лексики – это может отпугнуть работодателя, советует руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.

Также стоит проверить, какие фотографии опубликованы на личных страничках, и на каких фото друзей есть отметки.

Эксперт дает еще несколько простых советов:

Навредить репутации способны комментарии или реплики, оставленные невоздержанными на язык френдами. Их нужно удалять без сожаления!

Нужно убедиться, что вся информация в постах достоверна и совпадает с другими данными, размещенными в открытых источниках;

Социальные группы, любимые книги и телепередачи — очень хорошо, если что-то из перечисленного в разделе «Мои интересы» относится к профессиональной деятельности. Если нет – стоит добавить;

Дипломы, фотографии с курсов повышения квалификации, «чекин» на конференциях и профессиональных мероприятиях – все это подтверждает уровень квалификации и добавляют вес соискателю в глазах рекрутера;

Если на личной странице в соцсети есть фотографии с коллегами в непринужденной обстановке, это только в плюс. Это свидетельство того, что человек открытый и общительный, а у коллег вызывает положительные эмоции;

Стоит попросить друзей лайкнуть сообщение о поиске работы или перепостить резюме. Возможно, новый работодатель находится буквально в двух кликах;