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«Социальный» портрет: за какие посты могут уволить

Автор:
Полина Разуваева, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
За какой пост в соцсети могут уволить? Как на это смотрит закон и как происходит на самом деле? И какой должна быть страничка соискателя, чтобы он показался работодателю привлекательным кандидатом? 

В каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающей интернет-активности. В каждой четвертой организации отказывали кандидату в трудоустройстве из-за публикаций в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob среди работодателей и работников.

За девять лет, с прошлого подобного опроса, доля положительных ответов на вопрос об увольнении из-за постов в соцсетях выросла вдвое — до 10%. Также намного чаще, чем раньше, работодатели стали просматривать профили кандидатов еще до трудоустройства и систематически отслеживать интернет-активность сотрудников.

За что могут уволить?

В последние годы было немало громких увольнений из-за соцсетей. Так, в 2011 году работы лишилась судья из Улан-Удэ: на личной странице она опубликовала фото, где целует и обнимает бутылки водки.

В 2019 году директор школы в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы из-за жалоб родителей на фото педагога в купальнике и коротком платье.

Формальная сторона этих увольнений неизвестна. Но такой статьи, которая оговаривала бы этику поведения в интернете, в Трудовом кодексе нет.

«Если работник не хочет увольняться по соглашению сторон, заставить уйти по собственному желанию его тоже нельзя, значит, нужны основания для увольнения по инициативе работодателя», – объясняет старший юрист «Сибирской юридической компании» Елена Столярова.

После корпоратива: за что стоит извиняться

Законным основанием для увольнения может быть разглашение какой-либо тайны: государственной, служебной. То есть если пост в соцсети напрямую связан с работой. Но, уточняет юрист, такие решения часто оспаривают в судах.

Также поводом для увольнения может стать разглашение в Сети персональных данных (фамилий, фото и так далее) других сотрудников организации, но только в случае, если указано, где они работают.

«Если работник публикует свои снимки неприглядные и пишет – я работаю там-то, это может расцениваться как то, что он порочит деловую репутацию компании», – добавляет собеседница. Однако это не повод для увольнения, а повод для судебного иска о защите деловой репутации. 

В случае, если сотрудник публикует снимки, которые кажутся руководству непристойными, но никакой отсылки к месту работы в постах нет, то уволить по инициативе работодателя такого человека нельзя.

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Несмотря на то, что напрямую Трудовой кодекс не позволяет увольнять за аморальное или неэтичное поведение в Сети, уходить с работы в случае недовольства руководства все-таки приходится. Работодатель может найти другие основания или просто вынудить написать заявление. 

Поэтому нужно учитывать, что аккаунты в социальных — это не совсем личная жизнь. Руководство смотрит — социальный портрет сотрудника идет на пользу или во вред имиджу компании. 

А также оценивает по интернет-активности суждения, поведение, порядочность и другие качества человека.

Почистить и украсить соцсети 

Перед тем, как искать работу, стоит проверить свои профили в соцсетях, например, на наличие ненормативной лексики – это может отпугнуть работодателя, советует руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.

Также стоит проверить, какие фотографии опубликованы на личных страничках, и на каких фото друзей есть отметки. 

Эксперт дает еще несколько простых советов:

  • Навредить репутации способны комментарии или реплики, оставленные невоздержанными на язык френдами. Их нужно  удалять без сожаления! 
  • Нужно убедиться, что вся информация в постах достоверна и совпадает с другими данными, размещенными в открытых источниках;
  • Социальные группы, любимые книги и телепередачи — очень хорошо, если что-то из перечисленного в разделе «Мои интересы» относится к профессиональной деятельности. Если нет – стоит добавить;
  • Дипломы, фотографии с курсов повышения квалификации, «чекин» на конференциях и профессиональных мероприятиях – все это подтверждает уровень квалификации и добавляют вес соискателю в глазах рекрутера;
  • Если на личной странице в соцсети есть фотографии с коллегами в непринужденной обстановке, это только в плюс. Это свидетельство того, что человек открытый и общительный, а у коллег вызывает положительные эмоции;
  • Стоит попросить друзей лайкнуть сообщение о поиске работы или перепостить резюме. Возможно, новый работодатель находится буквально в двух кликах;
  • Не лишним будет узнать о потенциальном работодателе также в соцсетях. Нужно найти аккаунты компании и присмотреться к оформлению, тону и стилю обратной связи с клиентами, количеству и формату новой информации – все это поможет понять, насколько компания демократична и придерживается ли продвинутых взглядов.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Uynachalnica

Хочешь сказать, что если тебя будут налогами давить, ты все равно работникам зарплату регулярно платить...

Иркут 69

Они же выше народа себя считают. Мол, маски для плебса, а они полубоги... для них законы не писаны.