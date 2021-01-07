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ТЦ на Алтае передумали отдавать под ковидные госпитали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство Алтайского края приняло решение не создавать ковидный госпиталь вне медицинских учреждений в Барнауле.

Ранее сообщалось, что в Барнауле госпиталь на 1 тысячу мест решено разместить в «Геомаркете». Также местные СМИ сообщили, что еще один госпиталь могут развернуть в недостроенном торгово-развлекательном центре по улице Балтийской. Далее было объявлено, что под госпиталь отдадут здание по проспекту Ленина, 154, где размещается «Посуда Центр».

Однако позже власти региона передумали. По данным правительства края, специально созданная рабочая группа проработала вопрос о размещении госпиталя мощностью до 600 коек в каком-либо немедицинском объекте Барнаула. Так, более глубокое изучение технического состояния здания «Посуда Центра» и масштаба работ, необходимых для его перепрофилирования, заставило краевые власти отказаться от использования этого объекта.

Якобы для обеспечения бесперебойной работы госпиталя к нему, помимо прочего, необходимо подвести более мощные и надежные коммуникации – тепло, холодную и горячую воду, электричество, а также смонтировать специальную систему вентиляции. Эти работы потребуют разработки полноценной проектной документации, её экспертизы и займут, в итоге, несколько месяцев.

«Предполагаемый объём расходов составит около 400 млн рублей, которые придётся безвозвратно вложить в арендованный на два-три года у частника объект. В итоге губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта», – сказал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Власти уточнили, что в Барнауле больше пока не нашлось объектов, пригодных для создания временного ковидного госпиталя в короткие сроки для подготовки к третьей волне пандемии коронавируса. Поэтому Минздрав региона продолжит эту работу в рамках имеющихся планов.

Тема: Распространение коронавируса
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