«Посуда Центр» в Барнауле отдадут под ковидный госпиталь

Здание по проспекту Ленина, 154 отдадут под ковидный госпиталь в Барнауле, сейчас там размещается «Посуда Центр», сообщается на сайте мэрии.

«В приоритете — обеспечение безопасности людей. Совместно с проектировщиками, Роспотребнадзором и представителями пожарной службы проанализировав объекты, мы пришли к выводу, что здание на проспекте Ленина, 154, которое в настоящее время занимает «Посуда Центр», подходит оптимально», — сказала начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова.

Она добавила, что это открытая площадка около 15 тысяч квадратных метров. На на ней, по оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек, точное количество будет понятно после подготовки проектного решения.

Чиновница уточнила, что для создания такого объекта необходимо соблюсти ряд условий: здание должно быть одноэтажным, большой площади, иметь удобные подъездные пути.

26 октября решение о создании инфекционного госпиталя в Барнауле на базе одного из торговых центров принял губернатор края Виктор Томенко. Он отметил, что госпиталь строится надолго, в том числе он нужен для того, чтобы в случае возможности учреждения здравоохранения возвращать к их профильной деятельности, выводя из ковидного перепрофилирования.

За прошедшую неделю участниками рабочей группы проведен анализ имеющихся в городе зданий на предмет возможности перепрофилирования их под инфекционный госпиталь. Представители краевого Минздрава совместно с проектировщиками, строителями, пожарной службой на месте провели анализ около 10 зданий, среди них: «Геомаркет», строящийся торговый центр на пересечении улиц Шумакова и Балтийской, рынок ВДНХ и так далее.

Ранее сообщалось, что госпиталь на 1 тыс. мест решено разместить в «Геомаркете». Также местные СМИ сообщили, что еще один госпиталь могут развернуть в недостроенном торгово-развлекательном центре по улице Балтийской.