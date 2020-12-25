Участники девятого «Голоса» поборются за финал

Полуфинал девятого сезона «Голос» покажут в прямом эфире Первого канала 25 декабря, зрители и наставники выберут финалистов проекта.

Из четвертьфинала в следующий этап концертов прошли шесть участников. От команды Полины Гагариной — Яна Габбасова и Кирилл Суслов, от Басты — Елизавета Пурис и Василий Пасечник, из команды Валерия Сюткина за финал поборются Олег Аккуратов и Сурен Платонов, от Шнурова — Мария Русакова и Дмитрий Венгеров.

Венгеров ранее был в команде Валерия Сюткина. Но на этапе нокаутов наставник не пропустил музыканта дальше, а Шнуров взял его в свою команду. В четвертьфинале, где за участников проекта голосовали зрители, Венгеров получил больше всего баллов и прошел дальше. Это редкий случай, когда в «Голосе» мнения наставника и зрителей не совпали.

Полуфинал девятого «Голоса» покажут 25 декабря в прямом эфире Первого канала в 21.30 (по мск). А финал проекта, где выберут победителя, покажут 30 декабря.