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Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Расследование журналиста Эдуарда Петрова «Тайна подушки мэра Кляйна» вышло в субботу на телеканале «Россия 24», в нем автор рассказал о недвижимости дочери арестованного мэра и о плохом состоянии Томска.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября. По версии следствия, он запретил бизнесмену застраивать территорию недалеко от завода «Томское пиво», выходя за рамки своих должностных полномочий. Мэр отстранен от должности и находится в СИЗО.

В расследовании журналист Петров повторяет уже известную информацию о деле мэра Кляйна. Также рассказывает о том, как жена Кляйна Галина не пускала следователей в дом и выбросила подушку с номерами банковских счетов в окно. На этих счетах было, по информации ФСБ, около 6 миллиардов рублей. В отношении нее возбуждено дело о «применении насилия в отношении представителя власти».

«Я не знаю, что там (в подушке) до конца…. Я состоятельный человек, все это в жизни заработал за 30 с лишним лет, все что есть у меня активы — акции завода ("Томское пиво"), который я начинал с 1985 года с развалившегося предприятия, поднял на ноги, сделал прибыльным», — сказал Петрову Кляйн.

Новые эпизоды впереди?

Также Петров показал жителей частных домов на Шпальной и Строевой улицах Томска, где Кляйн открывал колонку. Жители домов жалуются на плохое качество воды. 

При этом сотрудник ФСБ по Томской области, скрывая фамилию и внешность, сообщает, что дочь мэра Светлана незаконно получила от папы участок земли на улице Пастора (якобы местная «Рублевка»), где построила шикарный дом. Эту информацию подтвердил бывший глава Счетной палаты Владимир Вакс.

«Иван Григорьевич выделил землю дочери Светлане, участок расположен на улице, где осуществлена застройка элитными коттеджами. Участок, по нашей информации, выделен с нарушением законных процедур», — сказал сотрудник томского ФСБ.


По словам общественника Василия Шипилова, когда Кляйн стал мэром, он массово отозвал разрешения на строительство у многих застройщиков.

«При прежнем мэре получил разрешение на строительство, вложил 30-50 миллионов рублей туда, и у него забирают разрешение на строительство. Я уверен, очередь выстроится с заявлениями, обращениями в органы, я уверен, (будет) не один эпизод (уголовного дела), который предстоит узнать о Иване Григорьевиче», — сказал Шипилов.

В качестве перебивки в фильме-расследовании используется песня «Губит людей не пиво, губит людей вода» вместе с кадрами, как разливают пиво на предприятии, намекая на бизнес-интересы мэра на заводе «Томское пиво», которые якобы и привели к уголовному делу. Связаться с защитой Кляйна на момент публикации не удалось.

Тема: Задержание мэра Томска
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Топ комментариев

лачинов

И кто же у нас рулил в РАО ЕЭС? Не тот ли кто потом нанотехнологии на невиданную высоту поднял?Надеюсь...

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

fenimor

я думаю, просто надо было воровать поменьше, а работать побольше

fiopan

Молодцы, нобелевскую премию получат. От герпеса ещё сделайте, замучал в корень, 15 лет мучаюсь.

Юра121032

Неправда, во времена СССР пенсию работающим платили!!!Если наш президент в прямом эфире врет, то что...