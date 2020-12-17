Пищухи облюбовали места подтопления в «Шушенском бору»

Краснокнижные птицы пищухи облюбовали замершие подтопленные участки леса в нацпарке «Шушенский бор» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба парка.

В Перовском лесничестве парка его сотрудники наблюдают кочующую по затопленной территории стайку пищух — маленьких птиц из отряда воробьинообразных. Они занесены в приложение к Красной книге Красноярского края.

Но на подтопленном участке леса, где летом стояла вода, а сейчас появился толстый прочный слой льда, пищухи чувствуют себя достаточно комфортно. Благодаря своему узкому изогнутому клюву они с легкостью извлекают яйца и личинки насекомых, спрятанные глубоко в коре деревьев.

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По мнению специалистов, место подтопления пищухи облюбовали как раз потому, что древесина погибающих растений податлива, и в ней больше шансов найти добычу.

По этой же причине там особенную активность проявляют в этом году поползни и различные виды дятлов, включая желну, белоспинного, а также большого пестрого, который, кстати, является одним из естественных врагов этой маленькой птички.

Поэтому, отмечают сотрудники, пищухи объединяются в межвидовые стаи, состоящие из больших синиц, гаичек и поползней — вместе птицам легче реагировать на опасность, а корма на затопленном участке хватит всем насекомоядным пернатым.