Шифр серийного убийцы Зодиака разгадали спустя полвека

Шифр серийного убийцы Зодиака спустя 51 год смогла разгадать международная команда дешифраторов. Специалисты рассчитывали, что в послании было зашифровано имя маньяка, однако этого не произошло.

Над разгадкой «Шифра 340», который назвали так по количеству символов, работали специалисты из США, Австралии и Бельгии. Работа велась с 2006 года, ранее разгадать его не получалось на протяжении полувека, пишет San Francisco Chronicle.

«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня. (...) Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня. Они боятся смерти, а я не боюсь», — написал Зодиак шифром.

Зодиак — серийный убийца, действовавший в Калифорнии в 60-х годах прошлого века. Прозвище он получил из-за астрологических символов, используемых в своих записках. Он так и не был пойман полицией.

Маньяк после каждого убийства отправлял зашифрованные сведения о себе в редакции местных газет. В записках убийца заявлял, что лишил жизни 37 человек. «Шифр 340» был отправлен в San Francisco Chronicle в 1969 году.