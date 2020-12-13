Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА

Далеко не все деревья на елочных базарах одинаковые — одни наполнят хвойным ароматом дом и простоят долго, а другие осыпятся на второй день. В инфографике Sibnet.ru — секреты выбора и ухода за елкой.

Елочные базары предлагают на Новый год ели, пихты и сосны. Пихты и ели имеют более пышную хвою и более сильный аромат. У пихты самые мягкие иголки. Сосна дольше других может прожить в квартире. Ель же проигрывает по всем параметрам: у нее меньше хвои, стоит она недолго и слабо источает аромат.

Ветки елки должны быть гибкими, чтобы выдержать вес игрушек. Поэтому прямо на базаре надо попробовать их на изгиб. Если ветки ломаются, то брать не стоит.

Нижние ветки дерева должны быть направлены вверх, на стволе — хотя бы редкие иголки. Срез дерева должен быть свежим, без следов гнили. Его диаметр в среднем должен составлять 6 сантиметров. Деревом можно постучать по земле или подергать за иголки, они не должны осыпаться.

Елка дома

Обычно новогоднее дерево покупают за одну-две недели до 31 декабря, чтобы в праздничные дни оно было еще свежим и красивым.

После покупки дерево надо аккуратно принести домой, но не стоит сразу заносить в теплую квартиру. Лучше немного дать ей постоять в подъезде или на балконе.

Устанавливать новогоднее дерево нужно подальше от батарей и других источников тепла. А после установки систематически опрыскивать водой — это создаст более комфортный климат для дерева и будт усиливать аромат в помещении.

Ствол ели, пихты или сосны обязательно нужно поставить в воду или обернуть мокрой тряпкой, которую периодически заменять. Чтобы елка простояла дольше, в воду можно добавить соль, сахар, глицерин, аспирин или удобрения для хвойных растений.