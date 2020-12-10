Фильм «Неадекватные люди 2»: комедия превратилась в драму

«Неадекватные люди 2», сиквел удачной романтической комедии режиссера Романа Каримова, спустя десять лет после первого фильма вышел в российский прокат. За сценарий отвечал сам Каримов, на главные роли вернулись Илья Любимов и Ингрид Олеринская, а Евгения Цыганкова стало намного больше. Но стоит ли продолжение десяти лет ожидания?

Сюжет: внезапное продолжение

Стоит честно признать — идти на «Неадекватные люди 2» в кинотеатр стоит только после пересмотра оригинального фильма. Иначе сюжет может показаться запутанным и сложным. Итак, Кристина и Виталий живут в своей уютно обставленной московской квартире. Семейное счастье? Как бы ни так.

Премьера в России: 10 декабря 2020 года

Страна: Россия, производство «Трио Фильм»

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Роман Каримов

Актеры: Илья Любимов, Ингрид Олеринская, Евгений Цыганов

Продолжительность: 135 минут

Возраст: 16+

Он состоявшийся архитектор и хочет завести детей, но Кристина медлит. Проблему усугубляет разница в характерах — саркастичная Кристина никак не хочет мириться с идеалами Виталика, бытовые проблемы давят все отчетливее. Масла в огонь подливает внезапная ревность — мужчина много времени проводит на работе, и Кристина начинает подозревать его в измене.

Фото: © кадр из фильма

К тому же у Виталика на работе появляется новая молодая помощница Соня, после чего Кристина задается вопросом, не слишком ли рано она связала жизнь с одним-единственным мужчиной, может ей пора найти нового парня? Однако душевные метания главной героини заведут ее слишком далеко.

Съемки: личный проект режиссера

По признанию режиссера Романа Каримова, «Неадекватные люди 2» для него очень личный фильм, в историю он буквально «вложился», а сами актеры привнесли в своих героев перемены, которые за десять лет произошли с ними в реальной жизни.

Каримов рассказывал, что зрители много лет предлагали ему разные идеи для продолжения полюбившейся комедии, пока для режиссера не настал личный момент, когда он «через призму событий своей жизни» решил поразмышлять, какие же эмоции накопились в героях.

Фото: © кадр из фильма

«Неадекватные люди 2» — фильм о Кристине. Создатели задают себе вопрос — сможет ли современная девушка найти себя в мире и при этом не растерять те чувства, которые у нее есть. Интересно, что исполнительницу главной роли Ингрид Олеринскую для съемок первой части практически нашли на улице.

Илья Любимов считает, что сиквел стал ближе к драме. По его мнению, фильм выжимает из героев все, в нем намного меньше юмора оригинала. К тому же продолжение вряд ли можно назвать модным жанровым фильмом, эта история слишком личная.

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Съемки проходили в Москве и Подмосковье с середины сентября 2018 года. Трейлер «Неадекватных людей 2» не впечатлил сюжетными поворотами, просто представив знакомых героев первого фильма в нескольких комедийных диалогах, однако уже тогда было понятно, что роль героя-психолога актера Евгения Цыганова будет расширена.

Отзывы: женщина в узде

Рейтинг ленты «Неадекватные люди 2» на тематическом портале «Критиканство» предельно сдержанный — всего 63% на момент написания рецензии. Критики считают историю сиквела логичной и закономерной, однако ругают за отсутствие баланса между драмой и юмором.

Критик Алексей Литовченко пишет, что задора Романа Каримова хватило на то, чтобы обозначить акценты в начале произведения, но развитие истории подкачало. Однако он полагает, что это «мудрое кино» о том, что женщину нужно «держать в узде».

Фото: © кадр из фильма

Константин Киценюк считает, что обаятельное кино Каримова умудряется подарить запоминающиеся эмоции, при этом фильм искренний, он «сложно и неловко» выводит разговор со зрителем на нужные ноты, однако десять лет ожидания того стоили.

Стоит ли смотреть

«Неадекватные люди 2» — лента, вышедшая по иронии судьбы в самый неадекватный год, созвучный ее названию. Здесь есть полюбившиеся зрителю герои, которые стали взрослее и живут в узнаваемой московской современности, однако продолжают поиски себя в этом мире.

Москва изменилась за десять лет и режиссер подмечает это, делая картину чуточку серьезнее. Мир показан глазами уже не Виталия, а Кристины, и через ее общение с разными людьми и ее ежедневные будни Каримов показывает ее внутренние изменения.

Из минусов ленты — по сравнению с оригиналом диалоги стали натужнее, испарилась веселая атмосфера, тон сиквела куда тоньше, сдержаннее и этот факт может отпугнуть поклонников первой ленты. К тому же хронометраж продолжения изрядно увеличили.

Фото: © кадр из фильма

В «Неадекватных людях 2» виден расчет на довольно простые темы неблагополучного брака и постоянного поиска себя. В этом плане смещение акцентов с «мужского» оригинала на «женский» сиквел вполне оправдано.

При этом остается загадкой, почему Каримов решил избрать для героев наиболее очевидное развитие их отношений. Ведь центральная идея ленты — как остаться самим собой в современном мире. Этот путь герои проходили в первом фильме, поэтому история выглядит шагом назад.

«Неадекватные люди 2» — драма, выкристаллизовавшаяся из комедии за десять лет. Фильм обязательно стоит посмотреть поклонникам первой ленты, а вот ищущим легкой комедии зрителям можно смело пройти мимо, ведь сиквел потерял задор и драйв. Оценка — 6 из 10.