Гнавшийся за зайцем автомобиль на Алтае рухнул в реку

Автомобиль в Алтайском крае рухнул на лед реки во время погоди за зайцем, животное не пострадало.

Инцидент произошел в одном из сёл Локтевского района накануне вечером перед снегопадом, обрушившимся ночью на регион. Машину пришлось эвакуировать.

«Охотник гнал зайца на своем автомобиле. Внезапно заяц исчез, а вместе с ним и дорога. Автомобиль спрыгнул с обрыва на лёд реки Алей. Охотник цел, заяц, судя по всему, тоже. Заодно и толщину льда проверил, рыбачить можно!» – сообщается в популярном паблике «Barnaul 22» в «ВКонтакте».

При этом большинство пользователей поддержали спасшегося зайца. Они написали в комментариях: «Заяц красава!!!», «Жму лапу, товарищ Заяц!», «Это не охотник. Заяц красавчик», «Кто ж кого гнал», «Кто умнее робот или человек? Ответ – заяц».