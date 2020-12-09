Группа «Ленинград» выпустила клип-фильм про сильных женщин

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Миг». Музыкальное видео получилось настоящим мини-фильмом, высмеивающим «сильных» женщин.

Действие клипа «Миг» разворачивается на вечеринке в честь премии «Сильная женщина». Две женщина в возрасте «скоро 40» борются за внимание мужчины. Противостояние заканчивается неожиданно, но победить суждено сильнейшей.

Режиссером и автором сценария клипа выступил Леонид Колосовский. А главные роли исполнили Даша Трегубова (Таня), Оля Голдис (Света), Тарас Цимбалюк (Роман) Вика Варлей (Оля).

Клип «Миг» опубликован на официальном YouTube-канале «Ленинграда». В песне содержится нецензурная лексика.