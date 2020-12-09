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Группа «Ленинград» выпустила клип-фильм про сильных женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Миг». Музыкальное видео получилось настоящим мини-фильмом, высмеивающим «сильных» женщин.

Действие клипа «Миг» разворачивается на вечеринке в честь премии «Сильная женщина». Две женщина в возрасте «скоро 40» борются за внимание мужчины. Противостояние заканчивается неожиданно, но победить суждено сильнейшей.

Режиссером и автором сценария клипа выступил Леонид Колосовский. А главные роли исполнили Даша Трегубова (Таня), Оля Голдис (Света), Тарас Цимбалюк (Роман) Вика Варлей (Оля).

Клип «Миг» опубликован на официальном YouTube-канале «Ленинграда». В песне содержится нецензурная лексика.


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