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Семьи погибших подали в суд на производителей «начинки» SSJ-100

Источник:
"Коммерсантъ"
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Фото: © Следственный комитет России

Родственники погибших в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая 2019 года подали иск в суд Парижа на зарубежные компании-производители оборудования, а также на «Аэрофлот».

В результате жесткой посадки SSJ-100 в Шереметьево погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Следственный комитет России предъявил обвинение пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову.

«Авиакомпания по обязательствам вследствие причинения вреда обязана возместить родственникам погибших пассажиров причиненный моральный и материальный ущерб, и поэтому мы решили объединить в одном исковом заявлении наши претензии как к производителям комплектующих лайнера, так и к "Аэрофлоту"», — сказал «Коммерсанту» адвокат родных жертв катастрофы Михаил Загайнов.

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Иск подан от имени родственников 15 погибших пассажиров, среди ответчиков пять французских, одна немецкая и одна американская компании, сообщает «Комиерсантъ» со ссылкой на свои источники. Значительная часть установленного на самолете оборудования была произведена указанными фирмами, отмечает газета.

Как заявили представители истцов в Парижском суде, «в результате проведенного исследования было выявлено, что причиной катастрофы стало несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите».

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лачинов

Пандемия тут почти ни при чем. Именно что усталость от неопределенности и безнадеги.

Voland2

Считаю всех американцев родившихся на Аляске - русскими...

Uynachalnica

Кроме слушать, надо запоминать еще, о чем на лили на уши ранее, и перестать верить пустым обещаниям!

Иркут 69

Очередная возможность лицезреть нашего несравненного... ☺️

maxim25091984

Этим тварям расстрела мало будет.