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Пилоты перечислили факты, о которых не говорят пассажирам

Источник:
"Популярная механика"
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Внутренние правила авиакомпаний заставляют персонал оставлять в неведении пассажиров о ряде фактов. Пилоты рассказали о некоторых умалчиваемых моментах из жизни пассажирской авиации.

Еда. Пилоты едят специально приготовленную для них блюда, а не те, что дают пассажирам. Для летчиков предусмотрен особый рацион, исключающий, в частности, трудноперевариваемые продукты — мясо водоплавающих птиц, бобовые, капусту, приводит «Популярная механика» список «секретов», опубликованных на сайте Quora.

Кислородная маска. На то, чтобы ее надеть при необходимости у каждого пассажира есть всего 1530 секунд. Спустя это время на большой высоте люди без маски теряют сознание. (что в дальнейшем может привести к смерти).

Ремни безопасности. Пассажиры иногда оказываются пристегнутыми ремнями безопасности дольше, чем необходимо, — пилоты просто забывают отключить световое табло, сообщив таким образом о возможности отстегнуть ремни.

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Трафик. В крупных аэропортах самолеты взлетают и садятся в среднем раз в минуту, поэтому на полосе до самого последнего момента, как правило, нет места для посадки.

Турбулентность. Большинство аварий происходит при взлете и во время посадки, а не в воздухе. А турбулентности не следует опасаться, так как она на самом деле мало влияет на полет. Что касается использования электронных устройств, нет ни одного доказательства, что они затрудняют работу экипажа.

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