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Пилот разбившегося SSJ-100 озвучил новую версию катастрофы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Несоответствие нормам летной годности и недоработка производителя стали причиной жесткой посадки SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, сообщил пилот самолета Денис Евдокимов, обвиняемый в гибели пассажиров.

«Несоответствие нормам летной годности. Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму», — цитирует Lenta.ru Евдокимова.

По словам пилота, попадание молнии в самолет — нередкое явление, но, как правило, оно не приводит к нарушению работы систем воздушного судна. В мае 2019 года разряд атмосферного электричества вывел из строя одну из важнейших систем воздушного судна, а именно систему управления.

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«Система дистанционного управления на Superjet полностью электрическая, то есть у нее отсутствует резервная механическая связь органов управления рулевыми поверхностями. Ни органы следствия, ни МАК не заинтересовал факт воздействия на самолет атмосферного электричества», — отметил Евдокимов.

Он сказал, что об этом в материалах дела попросту нет ни слова, за исключением показаний пассажиров и членов экипажа. Пилот предположил, что такой обход важного факта связан с исключением риска для репутации производителя Superjet.

Тема: Катастрофа Superjet в Шереметьево
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