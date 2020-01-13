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СК установил причину катастрофы в SSJ-100 в Шереметьево

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © СК РФ

Следствие пришло к однозначному выводу, что в катастрофе самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, заявил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов

«У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия. Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно не при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других самолетов», — сказал Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

Катастрофа произошла 5 мая 2019 года. Superjet вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок: в самолет попала молния. Лайнер совершил жесткую посадку и загорелся от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

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По словам замглавы СК РФ, Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Пилот свою вину не признает. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Командир экипажа имел специальную подготовку и серьезный опыт управления самолетами различных типов. «Тем не менее, своими действиями, как установили наши сотрудники, создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна», — пояснил он.

Краснов пояснил, что грубая посадка на полосу была произведена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой. Superjet трижды подскакивал от взлетно-посадочной полосы, пока не подломились основные опоры шасси, что повлекло разрушение конструкции самолета с разливом и воспламенением топлива.

Тема: Катастрофа Superjet в Шереметьево
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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...