НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна

Источник:
Sibnet.ru
188 2
Фото: Глава Бурятии Алексей Цыденов © пресс-служба правительтсва Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил, зачем в республике с понедельника закрыли на две недели магазины, торговые центры, кафе и столовые, сообщила пресс-служба правительства.

Бурятия стала первым регионом России с начала второй волны коронавируса, который ввел частичный локдаун. С понедельника на две недели закрылись торговые центры, магазины непродовольственных товаров, бани, бассейны, и точки общепита. Цыденов объяснил — это вынужденный шаг.

«Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить этот рост в сторону снижения», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда делать КТ легких?

Ограничения не продлятся больше двух недель, добавил руководитель региона. В противном случае, экономические последствия локдауна будут тяжелыми как для бизнеса, так и для республики в целом.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Бурятии за сутки выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболели более 15 тысяч человек.

Тема: Распространение коронавируса
Тысячи больных COVID в Бурятии получили бесплатные лекарства
Омичка пожаловалась на выписку домой с 90% поражения легких
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
Пандемия сдвинет дату итогового сочинения школьников
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Торговля #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Пророссийский кандидат проиграл выборы президента в Молдавии
•
Власти заставят операторов связи блокировать номера мошенников
•
Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС
•
Определены авто с самыми дорогими и дешевыми ОСАГО
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тысячи больных COVID в Бурятии получили бесплатные лекарства
Сибирь 16.11.2020 13:35
Неделя в Новосибирске будет морозной
Сибирь 16.11.2020 13:18
Аномальное тепло вернется в Восточную Сибирь
Сибирь 16.11.2020 12:26
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
Сибирь 16.11.2020 12:09
Самое популярное
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4662
Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса
3845
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
3535
PlayStation 4 продлили жизнь
3239
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Пророссийский кандидат проиграл выборы президента в Молдавии
•
Власти заставят операторов связи блокировать номера мошенников
•
Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС
•
Определены авто с самыми дорогими и дешевыми ОСАГО
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
20