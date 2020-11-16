Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил, зачем в республике с понедельника закрыли на две недели магазины, торговые центры, кафе и столовые, сообщила пресс-служба правительства.
Бурятия стала первым регионом России с начала второй волны коронавируса, который ввел частичный локдаун. С понедельника на две недели закрылись торговые центры, магазины непродовольственных товаров, бани, бассейны, и точки общепита. Цыденов объяснил — это вынужденный шаг.
«Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить этот рост в сторону снижения», — сказал он.
Ограничения не продлятся больше двух недель, добавил руководитель региона. В противном случае, экономические последствия локдауна будут тяжелыми как для бизнеса, так и для республики в целом.
По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Бурятии за сутки выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболели более 15 тысяч человек.