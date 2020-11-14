Власти Бурятии запретили работу ряду организаций из-за коронавируса

Правительство Бурятии одобрило запрет на работу ряда предприятий до декабря. Жители республики не смогут сходит в столовую или кафе, посетить торговый центр или кинотеатр.

В Бурятии продолжается рост числа заболевавших коронавирусом — больше 200 за сутки. По данным на утро пятницы, в больницах находятся 2,2 тысячи пациентов. Из 2,6 тысячи коек занято 2,2 тысячи (83,1%). Исходя из этого было принято решение ограничить контакты между людьми, запретив работу ряда предприятий.

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С 16 ноября по 30 ноября закроются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны. Не будут работать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и столовые.

Общепиту можно будет работать только по обслуживанию еды на вынос, а также по доставке заказов.

Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, расположенные внутри организаций или предприятий. Кафе в гостиницах также смогут продолжить работу.

С понедельника закрываются магазины непродовольственных товаров и торговые центры. В ТЦ будет работать только аптеки, точки продаж сотовых операторов, продуктовые магазины, специализированные магазины по реализации товаров первой необходимости.