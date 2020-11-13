Назван простой способ избежать заражения коронавирусом

Регулярное проветривание помещений резко снижает риск заражения коронавирусом, сообщил популярный врач Евгений Комаровский. Посвященное коронавирусной пандемии видео опубликовано на официальном YouTube-канале медика.

Комаровский отметил, что в помещениях с влажностью 40-60% частицы коронавируса максимально быстро оседают, тогда как в сухом воздухе они остаются на частицах пыли и вдыхаются людьми.

«Сейчас, когда начался отопительный сезон, когда люди позакрывали окна, потому что всем холодно, когда люди забились в помещения, мы видим подъем заболеваемости», — констатировал Комаровский.

Доктор посоветовал сосредоточиться на вентиляции помещений и поддержании высокой влажности воздуха. В этом случае риски заражения коронавирусом будут минимальны, подчеркнул специалист.

Ранее ученые выяснили, что относительная влажность 80% при нормальной температуре в 20-24 градуса Цельсия «убивает» все вирусы, их распространение падает практически до нуля. При этом сухой воздух многократно повышает риск заболеть вирусной инфекцией.