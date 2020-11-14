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Мэра Томска арестовали на два месяца

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Томска Иван Кляйн арестован
Фото: Мэр Томска Иван Кляйн в наручниках © Кадр из видео СК РФ

Кировский городской суд Томска в субботу арестовал на два месяца мэра города Ивана Кляйна, свою вину в превышении должностных полномочий он не признал, сообщает СУ СК РФ по Томской области.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали бойцы в масках прямо во время совещания в мэрии в пятницу, 13 ноября. По данным следствия, в 2016 году Кляйн превысил полномочия мэра, придав земле возле его предприятия статус санитарно-защитной зоны, на которой строительство ограничено. Мэру грозит до семи лет лишения свободы.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Обвиняемый виновным себя не признал», — сообщает ведомство.

Томичи собрали несколько сотен подписей под петицией с просьбой избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как уверены, что он не скроется и не будет давить на следствие. Но суд отправил чиновника в СИЗО до 13 января 2021 года.

Тема: Задержание мэра Томска
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Мэра Томска арестовали на два месяца
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