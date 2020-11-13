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«Единая Россия» приостановит партийное членство мэра Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

«Единая Россия» рассмотрит вопрос о приостановке членства мэра Томска Ивана Кляйна после 16 ноября, сообщил глава регионального исполкома партии Степан Михайлов. Ранее градоначальника задержали на рабочем месте, в его отношении возбуждено уголовное дело.

«По уставу партии в случае, когда на человека заводят уголовное дело, мы обязаны приостановить членство до решения суда», — цитирует Михайлова РИА Новости.

Решение о приостановке членства в партии принимает руководящий орган — президиум регионального политсовета, а вопрос о дальнейшем членстве в партии будет рассматриваться только после решения суда.

Кляйн вступил в партию «Единая Россия» в 2008 году. Он входил в региональный политсовет партии. В 2013 году его избрали мэром Томска, в 2018 году единоросс был переизбран на новый срок.

Мэра в пятницу задержали на рабочем месте. Следователи регионального управления на основании материалов УФСБ возбудили  уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следователей в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво», который возглавляет его жена Галина Кляйн.

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