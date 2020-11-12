Западное издание рассказало о «наводящем ужас» оружии России

Вооружение ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, продемонстрированное в ноябре Министерством обороны России на фотографиях, «наводит ужас», считают эксперты издания The Drive.

На одной из фотографий запечатлен Ту-160, перед которым стоит 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ. Другой снимок показывает, что перед Ту-95МС размещены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102. На третьей фотографии перед Ту-22М3 выложены бомбы, включая ФАБ-3000.

Увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой до сих пор возможности не представлялось, приводит РИА Новости выдержи из статьи The Drive.

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