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Смартфон переведет мяуканье кошек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Хозяева котов и кошек смогут понимать своих питомцев при помощи установленного на смартфон приложения MeowTalk. Его разработчики обещают, что машинный интеллект достоверно переведет мяуканье на человеческий язык.

MeowTalk работает на базе машинного обучения. Программа имеет базу данных звуков, которые издает кошка. При этом они распределены специалистами по десяти основным параметрам, пишет издание Geek Wire.

Таким образом, приложению остается только классифицировать звук. Среди основных голосовых пожеланий кошек — просьбы поесть или поиграть, а также рекомендации хозяину оставить их в покое.

Программа доступна для всех смартфонов на Android и iOS. Владелец животного может создать профили кошек, а также самостоятельно дополнить перевод мяуканья, если он уверен в значении звука. Приложение выучит новое «слово» и правильно переведет в следующий раз.

В перспективе разработчики намерены расширить функции голосовым переводом — мяуканье домашнего питомца будет напрямую озвучиваться человеческим голосом в режиме реального времени без использования текста.

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