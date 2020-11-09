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«Дорожного полтергейста» в Кузбассе сняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Ленинска-Кузнецкого выложил в Сеть видео, на котором запечатлел «полтергейста» на железной дороге. Ему объяснили, почему в явлении нет ничего удивительного.

По железной дороге движутся несколько товарных вагонов, но без локомотива. Автор видео наложил на кадры музыку из сериала «Секретные материалы» и назвал явление полтергейстом.

«Автор — идиот. Это называется сортировочная горка в Егозово. Производство маневров толчками. Ничего мистического здесь нет», — прокомментировал один из пользователей.

Автору посоветовали гуглить информацию, прежде чем выкладывать что-то в интернет. Часть комментаторов вступилась за очевидца, написав, что не всем знакомы тонкости работы на железной дороге.

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