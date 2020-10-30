Сибирские физики лишились премий из-за задержки сдачи проекта немцам

Институт ядерной физики СО РАН из-за пандемии коронавируса не может сдать немецкому заказчику магнитные элементы и получить за них 1 миллион евро, руководству пришлось лишить сотрудников премии, сообщается в ответе ИЯФ на запрос Sibnet.ru.

ИЯФ СО РАН изготовил магнитные элементы для строительства ускорительного комплекса ионов и антипротонов FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) в Германии. Но взаимодействие с иностранными партнерами в последние месяцы было осложнено в связи эпидемиологической ситуацией.

«Заказчики, которые согласно договору, должны были приехать и лично принять оборудование, не смогли этого сделать из-за закрытых границ. Сложившаяся ситуация отразилась на поступлении в Институт внебюджетных средств, которые обычно существенно превышают поступления в Институт из бюджета», — говорится в сообщении.

Руководство пытается наладить с иностранцами электронный документооборот и «приемку оборудования с привлечением российских специалистов». Но здесь многое зависит от позиции немецких коллег.

В этом году Институт не получит около 1 миллиона евро. Из-за этого ряд необходимых закупок и работ отложат на следующий год.

«Все сотрудники Института получат оклад и персональные надбавки в установленном объеме. Речь идет о временном сокращении премиального фонда», — говорится в сообщении.

По другим международным направлениям, тоже есть сложности. Но больше всего их, согласно ответу, связано именно с FAIR. Пик поставок произведенного оборудования приходится на конец 2020 и весь 2021 год.

«По ним (другим проектам) поставки либо в основном осуществлены, либо проекты находятся на стадии согласования концептуальной или технологической документации, и современные средства коммуникаций позволяют проводить такую работу. В настоящий момент речь не идет о безвозвратных потерях, а только о переносе сроков», — сообщили в ИЯФ.