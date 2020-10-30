Минздрав проверит смерть пенсионерки в Чите, лечившейся дома от COVID

Минздрав Забайкалья начал служебную проверку по факту смерти 64-летней женщины, которую, по ее словам, долго не могли положить в больницу. За несколько дней до смерти женщина выложила в социальные сети видео с мольбой о помощи.

Коечный фонд для больных коронавирусом в Забайкалье заполнен на 95%, а в Чите «находится на переделе», сообщила в понедельник 19 октября замгубернатор края Аягма Ванчикова. Через два дня власти приняли решение разворачивать резервные места. Но, по словам специалистов, и они стремительно заполняются.

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где 64-летняя женщина рассказала, что не может попасть в больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция» и с температурой выше 39 градусов.

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«С 19 октября болею коронавирусом. Со стороны министерства здравоохранения, скорой помощи, поликлиники, нет никаких действий. Они все время приезжают, записывают мои данные и уезжают», — рассказала жительница Читы.

По ее словам, сразу после постановки диагноза, она чувствовала себя хорошо. Не было одышки и температуры. Но затем ей стало хуже, температура поднялась до 39,4, и сбить ее было сложно. Позже появилась слабость и одышка. «Силы покидают меня… Боже, как тяжело», — сказала она.

Женщину госпитализировали 28 октября. На следующий день она умерла. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи пациентки, сообщила пресс-служба регионального правительства.