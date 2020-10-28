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Омский губернатор прокомментировал ЧП со «скорой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Машины скорой помощи в Омске вечером во вторник привезли пациентов с коронавирусом к зданию Минздрава, потому что их не принимали в больницы. В среду ситуацию прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков – по его словам, произошедшее находится «за гранью человеческого понимания».

Во вторник вечером к зданию Министерства здравоохранения Омской области подъехали машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии, которых не принимали в больницы. После такого решения медиков места для больных нашлись. Утром в среду ряд омских СМИ сообщил о смерти одного из пациентов, но Минздрав эту информацию не подтверждает.

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«ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорои помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбои системы лечебного блока Минздрава», – написал Бурков в своём Instagram в среду.

Губернатор добавил, что дал поручение курирующему вопрос зампреду правительства региона установить персональную ответственность за случившееся. Уже в среду, по словам Буркова, ему должны представить итоги проверки и решения по результатам служебного расследования.

Тема: Распространение коронавируса
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