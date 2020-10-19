Ординаторов в Омске отправят работать в красные зоны

Дополнительные ординаторы из медицинской академии будут направлены на работу в поликлиники и стационары, также под больных коронавирусом перепрофилируют дополнительные больницы, сообщил в понедельник губернатор Омской области Александр Бурков.

«Будут направлены дополнительные ординаторы из медицинской академии для работы в поликлиниках и стационарах. Те кто будет работать в красной зоне, получат все положенные доплаты … Будем направлять студентов-медиков для работы в поликлиниках», – сказал Бурков в своём видеообращении в Instagram.

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Он добавил, что принял решение направить машины, которые обслуживают правительство региона, в медучреждения, чтобы повысить мобильность медработников.

«Нам необходимо перевести дополнительные больничные койки под лечение ковидных больных. Будем стационары перепрофилировать, у нас нет другого выхода», – добавил губернатор.

Сам Бурков заразился коронавирусом в начале октября. Заболевание протекает без симптомов, губернатор работает дома.