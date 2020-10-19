Бурков призвал омские предприятия перейти на удаленку

Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник обратился к жителям региона, он призвал руководителей промышленных предприятий и других организаций переводить сотрудников на удалённый режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Обращаюсь к руководителям промышленных предприятий, организаций – изыскать возможность как можно больше своих работников перевести в дистанционный режим работы. Это позволит снизить количество контактов, соответственно, противостоять распространению инфекции», – сказал Бурков в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Он уточнил, что часть сотрудников правительства Омской области уже работает в дистанционном режиме.

Сам Бурков заражён коронавирусом и тоже ведёт дела удалённо. Бурков сообщил о том, что заболел, 5 октября, но COVID проходит у него без симптомов.