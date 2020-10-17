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Определена самая сексуальная женщина России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dusya_star, instagram.com/dusya_star

Певица Анна Плетнева стала самой сексуальной женщиной России по итогам ежегодного голосования журнала Maxim.

Первая пятерка самых сексуальных женщин России выглядит так:

  • Анна Плетнева (4986 голосов)
  • Ольга Серябкина (4682 голоса)
  • Настя Каменских (4653 голоса)
  • Любовь Аксенова (4582 голоса)
  • Елена Темникова (4561 голос)

В десятку также вошли в порядке убывания актрисы Наталья Рудова, Мария Горбань, Яна Кошкина и певицы Вера Брежнева и Татьяна Котова. Любимая многими модель Ирина Шейк оказалась на 11 месте, хотя в процессе голосования замыкала десятку.

Меньше всего голосов досталось актрисе Ксении Раппорт, у нее 100 место в рейтинге. На 99 месте певица Светлана Лобода, на 98 месте спортсменка Дарья Клишина.

Рейтинг составлялся на основе голосов читателей журнала.

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