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Скончавшийся от COVID пенсионер «воскрес» в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители села Шабаново в Кемеровской области похоронили пожилого родственника, у которого подтвердился коронавирус, но затем выяснилось, что мужчина жив. Региональные власти начали проверку.

«26 сентября у нас были похороны. Хранили в закрытом гробу, так как родственник болел коронавирусом. А позже исполняющий директор дома-интерната сказал, что нам надо приехать на опознание. Какое опознание, мы же своего деда уже похоронили. А оказалось, что он здоровый и живой», — рассказала двоюродная внучка «скончавшегося» дедушки в сюжете «Вести. Кузбасс».

Мужчина был постояльцем дома престарелых. В конце сентября оттуда госпитализировали двух пациентов, а затем из больницы выписали человека по чужому паспорту.

«Проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.

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Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

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ager

изгой мира и россияне не друзья, только кучка всяких ротенбергов и миллеров всяких

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Не вижу логики ЦитатаУ нас военная доктрина мобильной (обороны) армии. Тут мобильностью и незаметностью...

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