Усс рассказал о связях с общиной Виссариона

Губернатор Красноярского края Александр Усс общался со специалистами по обработке леса из общины Виссариона, но не имел к «Церкви последнего завета» никого отношения, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства региона.

По данным СК, с 1991 года по 22 сентября 2020 года руководители «Церкви последнего завета». Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство этой организацией. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

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Следствие намерено изучить контакты «Церкви» с органами местной власти. Структурам, близким к общине Виссариона, достались контракты по обустройству объектов Универсиады, проводившейся в Красноярске, а также по строительству так называемых заимок, в которых отдыхает красноярская элита и их гости.

Одну из них, «Зоркий сокол», зарегистрированную на ООО «Имени Лопе де Веги» в Балахтинском районе Красноярского края, не раз посещал губернатор Красноярского края Александр Усс. Он «неоднократно бывал на территории Балахтинского района Красноярского края, поскольку имеет там задекларированный загородный дом».

«Во время визитов в район он периодически посещал как на стадии строительства, так и в дальнейшем так называемую заимку, зарегистрированную на ООО "Имени Лопе де Веги". Данная "заимка" принадлежит его знакомым», — говорится в ответе пресс-службы на запрос «Коммерсанта».

Усс и члены общины Виссариона

Представители ЦПЗ «не имеют никакого отношения к строительству ни загородного дома Усса в Балахтинском районе, ни дома в поселке Акулинино в Московской области». Дом в поселке Акулинино был построен более десяти лет назад представителями красноярской фирмы «Успех». Никаких иных объектов, построенных членами так называемой общины Виссариона, в собственности губернатора края также нет, подчеркнули в пресс-службе.

К «Церкви последнего завета» Усс «относится в соответствии со своими полномочиями высшего должностного лица субъекта так же, как и ко всем иным религиозным организациям, действующим на территории края и официально зарегистрированным Министерством юстиции».

Он посещал некоторые населенные пункты Курагинского района Красноярского края, в которых в том числе проживают представители общины Виссариона, более десяти лет назад, во время работы в законодательном собрании Красноярского края, говорится в ответе на запрос.

Губернатор «лично знаком с отдельными жителями Курагинского района Красноярского края», которые, возможно, были представителями «Церкви», поскольку они «являются высококлассными специалистами в области обработки древесины и, действительно, привлекались к обустройству парка Универсиады и иных объектов».