Транспортный налог: отменят или нет в 2020 году

Госдума на осенней сессии в очередной раз обсудит отмену транспортного налога. Какие именно предложения рассмотрят депутаты и почему эксперты не верят, что государство откажется от сбора денег с автомобилистов?

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев в конце августа внес в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога. Аналогичный документ в начале сентября направили и парламентарии от ЛДПР.

В пояснительной записке Барышева говорится, что из-за пандемии коронавируса и ее последствий часть населения «значительно меньше использует транспортные средства», «отмена транспортного налога будет существенной мерой поддержки». Также отмечается невысокая собираемость налога и то, что его замена доходами от продажи топлива (акцизом) более справедливо распределит финансирование расходов на строительство и ремонт дорог.

«Главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует его лишь изредка», — отметили в своем обосновании депутаты от ЛДПР.

Они же напомнили, что транспортный налог собирались упразднить при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Но этого не произошло, хотя настоящее время объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу.

Оба законопроекта опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента и ожидают решения комитета Госдумы по бюджету и налогам. Правительство же негативно оценило эту идею: в Минтрансе указали, что транспортный налог играет большую роль при формировании региональных бюджетов, а отмена приведет к ненаполнению дорожных фондов. Например, в 2019 году в России собрали более 175 миллиардов рублей в качестве транспортного налога.

Методика расчета транспортного налога действует с 2003 года: пошлина исчисляется как произведение региональной налоговой базы и налоговой ставки, которая зависит от мощности двигателя. Сейчас предельный размер ставок в зависимости от количества лошадиных сил составляет от 2,5 до 15%.

Депутаты Госдумы в декабре прошлого года уже рассматривали проект, отменяющий транспортный налог для автомобилей, и отклонили его. Решение обосновали тем, что это негативно повлияет на финансовую самостоятельность регионов.

Если отменят, то снова введут

«Многие депутаты используют тему, чтобы только напомнить о себе. Но отмены налога, я уверен, не будет. Гипотетически отмена транспортного налога могла бы привести к росту акцизов, а это, в свою очередь, неминуемо приведет к росту стоимости бензина. Поэтому правительство говорит четкое "нет". И обсуждать тут нечего», — высказывался глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Нельзя повышать цену топлива до бесконечности в небогатой, пусть и нефтедобывающей стране. Ведь в цене любого товара примерно 12% — это стоимость топлива, необходимого для его доставки», — написал автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в колонке для ТАСС.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов высказал мнение, что даже если транспортный налог отменят, то снова вернут, так как в стране становится больше электромобилей и происходит переход на газомоторное топливо, пока же государство закрывает глаза на их наличие на дорогах.

Транспортный налог впервые появился 1908 году в США, почти одновременно с автомобилем Ford Model T, тогда сумму налога включали в стоимость бензина.

«Если в газомоторное топливо теоретически можно добавить акциз, то в электричество нельзя, потому что я могу заряжать свой электромобиль где угодно, дома, на стоянке ТЦ, от солнечных панелей. А ущерб дорогам наносится не работой двигателя внутреннего сгорания, а массой транспортного средства и скоростью его движения. Еще на ущерб дороге влияет тип покрышек, шипованная резина, например, наносит ущерб больше, чем липучка», — отметил Шкуматов в Facebook.

Ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов считает, что государство уже отменило транспортный налог, предусмотрев региональный коэффициент от нуля. «Но, учитывая, что налог этот является региональным, а депутаты профильных комитетов, которые и должны будут его отменять... являются собственниками дорожных фирм, маловероятно, что они из своего кармана бабки отдадут», — написал он в Facebook.