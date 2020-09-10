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Дарья Разумовская из «Солдаток» пришла на кастинг «Холостяка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Победительница шоу «Солдатки» Дарья Разумовская приняла участие в кастинге восьмого сезона «Холостяка», сообщила пресс-служба ТНТ.

«Я уже приняла участие в реалити, где нужно было проявить свои сильные качества, показать характер. В "Солдатках" я получила звезду, теперь же иду за сердцем холостяка! В себе я уверена и соперничества не боюсь», — цитирует ТНТ Разумовскую.

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Имя холостяка восьмого сезона держится в секрете, известно лишь, что это будет красивый, богатый и знаменитый на всю страну мужчина.

Ранее героями проекта «Холостяк» становились футболист Евгений Левчекно, бизнесмен Максим Чернявский, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьев, актер Илья Глинников, рэпер Егор Крид и стоматолог Антон Криворотов.

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