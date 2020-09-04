Шойгу размечтался о большом и красивом городе в Сибири

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о желании построить красивый город в Минусинской котловине, в которой находятся Хакасия и Красноярский край.

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири. Там добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай. Или алюминий — все чушками отправляем туда. А можно же делать из алюминия то, что делают из наших чушек там. Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы и так далее?» — сказал в интервью РИА Новости Шойгу.

По мнению министра обороны, в скором будущем нефть перестанет быть столь востребованной и на первое место выйдут другие природные ископаемые.

«Вот возьмем электромобиль Tesla: там аккумуляторы не наши, а сырья у нас под эти аккумуляторы — выше крыши. И мы понимаем, что завтра-послезавтра транспорт перейдет на электричество и наш бензин, газ, дизельное топливо уйдут на второй план. Значит, нам нужно собрать лучших ученых, предпринимателей, производителей, которые эти самые никель и медь не в чушках будут продавать, а будут пускать на новейшие батареи, которые ставь хоть в часы, хоть в подводную лодку», — отметил Шойгу.

То же касается и леса, и угля, и многого другого, чем богата Сибирь, добавил он.

«Вот такой центр и нужно построить. Это не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны. Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина. Об этом говорил в прошлом году наш президент на Петербургском международном экономическом форуме», — сказал Шойгу.

Шойгу родом из Тувы. В 2012 году еще на посту главы МЧС Шойгу говорил, что столица России должна быть в Сибири. Он по первой профессии — строитель.