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Минкульт отправил наследников Цоя в суд из-за претензий к Учителю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Министр культуры России Ольга Любимова высказалась по поводу претензий сына Виктора Цоя к фильму «Цой».

«Если сегодня возникают какие-то претензии, например, со стороны наследников к продюсерам, то они должны решаться в судебном порядке», — цитирует ТАСС Любимову.

Ольга Любимова объяснила, что продюсеры фильма «Цой» в установленные сроки подали в Минкульт документы и все необходимые материалы. Никаких нарушений законодательства обнаружено не было, и в соответствии с постановлением правительства было выдано прокатное удостоверение для релиза.

Финальный трейлер и описание фильма «Цой» Алексея Учителя

Конфликт вокруг фильма «Цой» режиссера Алексея Учителя разыгрался после того, как Александр Цой написал письмо Владимиру Путину с просьбой запретить картину к показу. Сын музыканта назвал художественное произведение «пошлым зрелищем».

Алексей Учитель, комментируя ситуации, говорил, что все претензии в адрес его фильма безосновательны, поскольку картину еще никто не видел и давать ей оценку сейчас, по меньшей мере, глупо.



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DYNAMO7294

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