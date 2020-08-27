Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя

Создатели фильма «Цой» режиссера Алексея Учителя опубликовали финальный трейлер картины, премьера ленты состоится в сентябре.

Фильм «Цой» — история о гибели музыканта. В центре сюжета водитель автобуса Павел Шелест, который стал участником смертельного ДТП с Виктором Цоем.

15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в автобус Шелеста врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

Фильм «Цой» планировали выпустить в прокат 27 августа, но затем релиз перенесли на неделю. Теперь премьера запланирована на 3 сентября.