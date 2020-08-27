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Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Создатели фильма «Цой» режиссера Алексея Учителя опубликовали финальный трейлер картины, премьера ленты состоится в сентябре.

Фильм «Цой» — история о гибели музыканта. В центре сюжета водитель автобуса Павел Шелест, который стал участником смертельного ДТП с Виктором Цоем. 

15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в автобус Шелеста врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней.

Фильм «Цой» планировали выпустить в прокат 27 августа, но затем релиз перенесли на неделю. Теперь премьера запланирована на 3 сентября.


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Топ комментариев

corrector

вечно мериканссы припрутся туда куда не звали , а когда им бока помнут, начинают ныть и сссанкционироватьВас...

corrector

тут не поспоришь, грабить и занимать территории это у них с молоком Колумба всосалось.. пхахахах

corrector

"Контингенты американцев патрулируют часть восточных провинций Сирии .. После разгрома и вытеснения ИГ...

corrector

этот запад что бомбил Югославию решает кого считать военным преступником ? Пффф

corrector

Ну так причем тут национальность, все европейцы кучей превратились в американцев и решили что они...
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