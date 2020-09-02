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Кафе и рестораны открылись в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Омские власти разрешили открыть заведения общепита, находящиеся в помещениях, со 2 сентября с соблюдением строгих мер безопасности, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков.

Заведения общественного питания в Омской области были закрыты с 28 марта из-за пандемии коронавируса. «Вопросов было много… Удалось снять большинство. Работать кафе и рестораны будут с соблюдением строгих мер безопасности», – написал Ушаков на своей странице в Instagram.

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В частности, столы в кафе и ресторанах должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. В служебных помещениях будут работать рециркуляторы для обеззараживания воздуха, в клиентской зоне обязательно должны быть антисептики. Персоналу необходимо работать в масках и перчатках.

На входе в заведения гостям должны измерять температуру, если она больше 37,1, то в посещении будет отказано. Власти разрешили живую музыку в ресторанах, но танцполы будут закрыты.

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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...