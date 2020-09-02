Кафе и рестораны открылись в Омске

Омские власти разрешили открыть заведения общепита, находящиеся в помещениях, со 2 сентября с соблюдением строгих мер безопасности, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков.

Заведения общественного питания в Омской области были закрыты с 28 марта из-за пандемии коронавируса. «Вопросов было много… Удалось снять большинство. Работать кафе и рестораны будут с соблюдением строгих мер безопасности», – написал Ушаков на своей странице в Instagram.

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В частности, столы в кафе и ресторанах должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. В служебных помещениях будут работать рециркуляторы для обеззараживания воздуха, в клиентской зоне обязательно должны быть антисептики. Персоналу необходимо работать в масках и перчатках.

На входе в заведения гостям должны измерять температуру, если она больше 37,1, то в посещении будет отказано. Власти разрешили живую музыку в ресторанах, но танцполы будут закрыты.