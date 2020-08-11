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Минкульт рассказал об открытии театров и кинозалов в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Открытие театрального сезона в Новосибирске запланировано на 1 сентября, а решение о возобновлении работы кинозалов решится в ближайшую неделю, рассказала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Открытие творческого сезона 2020/2021 ожидается с 1 сентября в случае благоприятной эпидемиологической обстановкой в области. Театрам разрешат открыться с учетом всех рекомендаций, в том числе заполняемостью зала до 50% зрителей.

Вопрос о возобновлении работы кинотеатров будет решаться на заседании штаба по недопущению распространения COVID-19 в Новосибирской области до 17 августа. Решение также будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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