Минкульт рассказал об открытии театров и кинозалов в Новосибирске

Открытие театрального сезона в Новосибирске запланировано на 1 сентября, а решение о возобновлении работы кинозалов решится в ближайшую неделю, рассказала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Открытие творческого сезона 2020/2021 ожидается с 1 сентября в случае благоприятной эпидемиологической обстановкой в области. Театрам разрешат открыться с учетом всех рекомендаций, в том числе заполняемостью зала до 50% зрителей.

Вопрос о возобновлении работы кинотеатров будет решаться на заседании штаба по недопущению распространения COVID-19 в Новосибирской области до 17 августа. Решение также будет зависеть от эпидемиологической обстановки.